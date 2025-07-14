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https://t.co/AM3AEIQHEe— Tesla (@Tesla) July 12, 2025
Grok | Tesla Support
https://www.tesla.com/support/articles/grok#privacy
https://www.teslarati.com/tesla-debuts-grok-ai-update-2025-26-what-you-need-to-know/
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Hey @Tesla_Optimus ¡Ä @grok wants to know if you¡Çre free tonight pic.twitter.com/xXfSkg8M22— Tesla (@Tesla) July 12, 2025
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