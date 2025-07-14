¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àMSV-R¡¡¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥é¥¤¥Ç¥ó¤Îµ¢´Ô¡×Âè107ÏÃ3¤¬¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡ÚÂè107ÏÃ3¡Û 7·î12Æü ¸ø³«
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡KADOKAWA¤Ï7·î12Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àMSV-R¡¡¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥é¥¤¥Ç¥ó¤Îµ¢´Ô¡×Âè107ÏÃ3¤ò¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖMSV¡×Â³ÊÔ¤È¤·¤ÆÂç²Ï¸¶Ë®ÃË»á¤ò·Þ¤¨¡Ö¥®¥ì¥ó°Å»¦·×²è¡×¤ÎArk Performance¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Þ¥ó¥¬¡£Âè107ÏÃ3¤Ç¤Ï¡¢MSÂâ¤È¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¤ÎÀïÆ®¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó¾¯º´¤¬¥ë¥Ê¥Äー¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¸½ºß¥«¥É¥³¥ß¤Ç¤Ï¡¢Âè107ÏÃ2¤äÂè107ÏÃ2¤Ê¤É°ìÉô¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè107ÏÃ3¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè107ÏÃ2¤Î¥Úー¥¸
Âè107ÏÃ1¤Î¥Úー¥¸
(C)KADOKAWA CORPORATION