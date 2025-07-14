¡ãÆ°°Õ³ô¡¦£±£´Æü¡ä¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡á£Å£Ô£Ó¡¦£Ç¡¢¥¢¥É¥½¥ëÆü¿Ê¡¢£Á£Ô£Á£Ï
¡¡£Å£Ô£Ó¥°¥ëー¥×<253A.T>¡á¥Þ¥É³«¤±ÂçÀª£³ÃÊ¾å¤²¤ÎÍÍÁê¡££¶·î£¹Æü¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¹â¿Íµ¤¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÇÈ¾õÅª¤ÊÅê»ñ¥Þ¥Íー¤Î¹¶Àª¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Ç°ú¤Â³¤¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¿·Àß¡¦ÁýÀß¼ûÍ×¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Á÷ÅÅÌÖ¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â´ØÀ¾ÅÅÎÏ<9503.T>¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤ËÈ÷¤¨¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤Ë£±£µ£°£°²¯±ßÅê»ñ¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î¾¦µ¡¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¸½¼ÂÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÃÊ³¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢Á÷ÅÅÀþ¹©»ö¡¢·úÊª´ÉÍý»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë£Å£Ô£Ó¡¦£Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¹©»ö¤«¤éÅ´Åã·úÀß¡¢²ÍÀþ¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢Â¤â¤È¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤Î°Æ·ï³ÍÆÀ¤â¹¥Ä´¤Ç´ØÏ¢ÍÎÏ³ô¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥É¥½¥ëÆü¿Ê<3837.T>¡á£µÆüÀþÆ§¤ßÂæ¤Ë¾å¾º²ÃÂ®¡£¥Þ¥É¤ò³«¤±¤ÆÇã¤ï¤ì°ì»þ£¸¡¥£³¡ó¹â¤Î£±£³£°£°±ß¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÅÎÏ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢Ê¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢£Ä£Ø»Ù±ç°Æ·ï¤Î³ÍÆÀ¤¬¹¥Ä´¤Ç¼ý±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤Çº£¸åËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á÷ÇÛÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é³È½¼¤ÎÉ¬Í×À¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æ±¼Ò¤ÏÆ±´ØÏ¢¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¼ûÍ×¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÀ®Ä¹´üÂÔ¤¬¶¯¤¤¡££²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ï£±£±¡ó±Ä¶ÈÁý±×¤È£²¥±¥¿À®Ä¹¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç£´´üÏ¢Â³¤ÎÁý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íè´ü°Ê¹ß¤âÍø±×À®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â³¤¯¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬»ÙÇÛÅª¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¿¥ª<3550.T>¡á£²£°£°±ß¶áÊÕ¤Î¤â¤ß¹ç¤¤¤òµÞÂ®¤Ë¾åÊü¤ì¤ë¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤äºâÉÛ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò£å¥³¥Þー¥¹¤ò¼ç¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ú²Ì¤Ê¤É¤â¼è¤ê¹þ¤ß¶ÈÀÓ¤ÏµÞ²óÉü¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£¶Ç¯£²·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£µÇ¯£³～£µ·î¡Ë·è»»¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£¶£¶¡óÁý¤Î£¹£±£°£°Ëü±ß¤ÈµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤¹¤ë·Á¤ÇÅê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤¬Äã°Ì¤ÇÇä¤êÊªÇö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¤ÎÂ®¤µ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÄÉ¿ïÇã¤¤¤¬³èÈ¯¤À¡£
¢¨Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥¢¥É¥½¥ëÆü¿Ê<3837.T>¡á£µÆüÀþÆ§¤ßÂæ¤Ë¾å¾º²ÃÂ®¡£¥Þ¥É¤ò³«¤±¤ÆÇã¤ï¤ì°ì»þ£¸¡¥£³¡ó¹â¤Î£±£³£°£°±ß¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÅÎÏ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢Ê¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢£Ä£Ø»Ù±ç°Æ·ï¤Î³ÍÆÀ¤¬¹¥Ä´¤Ç¼ý±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤Çº£¸åËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á÷ÇÛÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é³È½¼¤ÎÉ¬Í×À¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æ±¼Ò¤ÏÆ±´ØÏ¢¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¼ûÍ×¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÀ®Ä¹´üÂÔ¤¬¶¯¤¤¡££²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ï£±£±¡ó±Ä¶ÈÁý±×¤È£²¥±¥¿À®Ä¹¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç£´´üÏ¢Â³¤ÎÁý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íè´ü°Ê¹ß¤âÍø±×À®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â³¤¯¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬»ÙÇÛÅª¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¿¥ª<3550.T>¡á£²£°£°±ß¶áÊÕ¤Î¤â¤ß¹ç¤¤¤òµÞÂ®¤Ë¾åÊü¤ì¤ë¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤äºâÉÛ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò£å¥³¥Þー¥¹¤ò¼ç¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ú²Ì¤Ê¤É¤â¼è¤ê¹þ¤ß¶ÈÀÓ¤ÏµÞ²óÉü¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£¶Ç¯£²·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£µÇ¯£³～£µ·î¡Ë·è»»¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£¶£¶¡óÁý¤Î£¹£±£°£°Ëü±ß¤ÈµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤¹¤ë·Á¤ÇÅê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤¬Äã°Ì¤ÇÇä¤êÊªÇö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¤ÎÂ®¤µ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÄÉ¿ïÇã¤¤¤¬³èÈ¯¤À¡£
¢¨Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS