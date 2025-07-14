Galaxy S26 Ultra¤Ï¡ÖSnapdragon 8 Elite 2¡×ÅëºÜ¤«¡£¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î±½
¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡ÖGalaxy S26 Ultra¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¡¼¥¯¾ðÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢ÃøÌ¾¥ê¡¼¥«¡¼¤Î@PandaFlashPro»á¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎWccftech¤Ê¤É¤¬ÆâÍÆ¤òÅ¾ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï6.9¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖGalaxy S25 Ultra¡×¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÂÎ¤ÎÀ£Ë¡¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ù¥¼¥ë¤¬¤µ¤é¤ËºÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
S¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Bluetooth¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Î¥ê¥â¥³¥óµ¡Ç½¤Ê¤É¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤ÎÀß·×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÀÜÃåºÞ¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¡×Êý¼°¤«¤é°ìÂÎ·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¹½À®¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó200MP¡¦Ä¶¹³Ñ50MP¡¦5ÇÜ¸÷³Ø¥º¡¼¥à50MP¤È¤¤¤¦¹½À®¤ÏS25 Ultra¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÇÜ¸÷³Ø¥º¡¼¥à¤Ï½¾Íè¤Î10MP¤«¤é12MP¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿··¿¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ä¡ÖProVisual Engine¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Å½ê»£±Æ¤äÆ°ÂÎ»£±Æ¤ÎÀÇ½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î¡ÖSnapdragon 8 Elite 2¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢½èÍýÂ®ÅÙ¤ä¾ÊÅÅÎÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡ÖFor Galaxy¡×»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥á¥â¥ê¡ÊRAM¡Ë¤Ï¡¢S25 Ultra¤Î12GB¤«¤é16GB¤ËÁýÎÌ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼·¿¤ÎÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Âç·¿²½¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï½¾Íè¤ÈÆ±¤¸5000mAh¤Ç¡¢ÍÀþ¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤â45W¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¿Ê²½¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢6000mAhÄ¶¤ä80W¡Á150W¤ÎÄ¶¹âÂ®½¼ÅÅ¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Galaxy S25 Ultra¤«¤é¤Î½çÅö¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Source: @PandaFlashPro (X)
via: Wccftech
The post Galaxy S26 Ultra¤Ï¡ÖSnapdragon 8 Elite 2¡×ÅëºÜ¤«¡£¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î±½ appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.