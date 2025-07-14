¡ÚMLB¡Û6¾¡ÌÜ¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¡¢¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸»Â¤ê¡É¤Ê¤É²÷ÅêÈäÏª¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Î»¿¡ÖÂÇ³«ºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ä¡Ä¡×
¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ä¥ó¥ー¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ6Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£º£±Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥ä¥ó¥ー¥¹ÀïÅÐÈÄ¤Ç¡¢Á°Æü¤Ë¥á¥¸¥ãーºÇÂ®¤Ç350¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼çË¤¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤È3ÂÇÀÊ¾¡Éé¤ò¤·¡¢12µå¤òÅê¤¸2Ã¥»°¿¶¤ò¥Þー¥¯¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£±Ê¤Î¹¥Åê¤Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÂÇ³«ºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¢£ÊÆ»æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡×
º£±Ê¤¬Á°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤ËÅÐÈÄ¡£¥ä¥ó¥ー¥¹¤È¤Î½éÂÐÀï¤Ç°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
º£±Ê¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È3ÅÙÂÐÀï¡£½é²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥¹¥é¥¤¥Àー2µå¤Î¸å¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤¸¶õ¿¶¤ê¤Ç3µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢4²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤È³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò³Ý¤±¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£7²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2ー2¤«¤é¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
º£±Ê¤Ï2²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¤ËÈïÃÆ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó91µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ6Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»6¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Á¹ßÈÄ¡£Ãæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨6¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
ÊÆ»æ¡Ø¥Ïー¥È¥Õ¥©ー¥É¡¦¥¯ー¥é¥ó¥È¡Ù¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥ー¥¹ÂÇÀþ¤Ïº£±Ê¾ºÂÀ¤È¥«¥Ö¥¹¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢Á°È¾¤ÏÇÔËÌ¤Ç½ªÎ»¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ï¹ªÌ¯¤Ê¥«¥Ö¥¹¤Î¥¨ー¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÂÇ³«ºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢º£±Ê¤Ï7²ó¤òÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
º£±Ê¤Ï5·î4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Ëº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉé½ý¤«¤é4»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£Éé½ý¤«¤éÃ¥»°¿¶Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïµ×¡¹¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¥çー¤òÈäÏª¤·¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ËÌá¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ö¥é¥Üー¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¡ª¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
º£±Ê¤Îº£µ¨Á°È¾Àï¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.65¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤Î¸åÈ¾Àï¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£