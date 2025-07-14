¤ª¼êËÜ¤Ï¡É¥ß¥¹¥¿¡¼¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤ÎÉã¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¡×¡Ä°ïºà2Ç¯À¸¤Î´ð½à
¶ÍÀ¸Âè°ì¤ÇÃæ¿´¤Î2Ç¯À¸¥Ü¥é¥ó¥Á¡¦ËÜ´Ö¶Á
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÎÃæ¤Ç¾ï¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó¤ÈÌÜ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ç¹¶·â¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¶ÍÀ¸Âè°ì¤Î2Ç¯À¸¥Ü¥é¥ó¥Á¡¦ËÜ´Ö¶Á¤Ï¥ê¥º¥à¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ê¥º¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì1Éô¡¦Âè9Àá¤ÎÄëµþÀï¡£Èà¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤ËÁê¼ê¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥¿¡¼¥ó¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤«¤é½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤äÆ±¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢¤Ø¤Î¥í¥Ó¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢»ëÌî¤Î¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï1-3¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Î¶Á¤Ïºã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÃæÂ¼Íµ¹¬´ÆÆÄ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Íê¤â¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö2Ç¯À¸¤À¤«¤é¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¥²¡¼¥à¤òºî¤ë°Õ¼±¤ä¥·¥å¡¼¥È¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡Ø¤¢¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà¤¬¸À¤¦¡Ø¤¢¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡Ù¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸·²ÇÏ¸©ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¤ÎÃÝ¥ÎÃ«Í¥²ï¥¹¥Ù¥Ç¥£¤È¼ÆÌî²÷¿Î¤ÎºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¡£ÄëµþÀï¤Î£²½µ´ÖÁ°¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤·²ÇÏ¸©Í½Áª·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ0-2¤ÎÇÔÀï¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤Ïµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ä¥·¥å¡¼¥È¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¡£²¿¤è¤ê¤¢¤ì¤À¤±¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À±¿¤Ö¤Ê¤é±¿¤Ö¤À¤±¡¢¥Ñ¥¹¤Ê¤é¥Ñ¥¹¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤Èº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤¬¡¢Èà¤Î¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡¢¶õ´ÖÇ§ÃÎÎÏ¡¢¥¥Ã¥¯¤Î¼Á¤Ê¤É¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÁÇ¼Á¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¥Ã¥¯¤Ï²óÅ¾¤Þ¤Ç°Õ¼±¤ò¤·¤Æ½³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ¸å¤ËÍî¤È¤¹¤Ê¤é¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡£µå¼ï¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÎý½¬Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢Íî¤È¤¹¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¤¥ó¥«¡¼¥Ö¡¢¥¢¥¦¥È¥«¡¼¥Ö¡¢¥«¥Ã¥È¥¥Ã¥¯¡£±¦Íø¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸¤âÆ±ÍÍ¤Ë½³¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Éã¤Ï¸µ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎËÜ´Ö·®
¡¡¥¥Ã¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÈà¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÉã¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜ´Ö·®¡Ê¸½¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¶¯²½Éô¥¹¥«¥¦¥È¡Ë¤Î¥¥Ã¥¯¤À¡£¸½Ìò»þÂå¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿Éã¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤³¤È¤Ç¥¥Ã¥¯¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°úÂà¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¡Ê¿·³ãU-15¡Ë¤Ë¤¤¤¿Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·îÍËÆü¤ÎÎý½¬¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¤è¤¯°ì½ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¾ì¤Ç½³¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿ºÌ¤ÇÀµ³Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Äã¤¤¥Ü¡¼¥ë¡¢¹â¤¤¥Ü¡¼¥ë¡¢ÇØ¸å¤ËÍî¤È¤¹¥Ü¡¼¥ë¡¢¤É¤ì¤â°ìÀÚ¤º¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤Ä²óÅ¾¤¬åºÎï¤Ê¤Î¤ÇÊªÀ¨¤¯¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÂ¸µ¤ËÃÖ¤±¤ë¡£¡ØËÍ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¢¤Î»þ¤Î´¶¿¨¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î£±¤Ä¤ÎÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤è¤¯¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ùµ²±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¤¬Àµ³ÎÀ¤ò·ç¤¤¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë´¶¿¨¤ÇÊ¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÈà¤Î°Õ¼±¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¤Ø¤Î´¶³Ð¤Ï¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢ÊªÀ¨¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£Á°¶¶°é±Ñ¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤ÆÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤È¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï½½Ê¬¡£¸¬µõ¤Ç¼ÂÄ¾¤ÊÀ¸¿è¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢Éã¤Î°ÎÂç¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë