·¬Ì¾ÀµÇî¤µ¤óÄ¹ÃË¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤«¤éµî¤ë¤³¤È¤¹¤é¹Í¤¨¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¡×¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Î¸½¾õÊó¹ð
12Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿²Î¼ê·¬Ì¾ÀµÇî¤µ¤ó¤È²Î¼ê¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÈþÍ¦»Î¡Ê44¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤ËThreads¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÈþÍ¦»Î¤Ï¡Ö¤³¤Î3Ç¯¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÈÝµ¤Ë¤Û¤ó¤È¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¡¢»Å»ö¤ä¥é¥¤¥Ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤Þ¤ÇÁ´¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤«¤éµî¤ë¤³¤È¤¹¤é¹Í¤¨¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¤¤¤é¤¬¡×¤ÈÆ®ÉÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ç¼£ÎÅ»Ï¤á¤Æ½ù¡¹¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê´¶³Ð¤ÇÇÛ¿®»Ï¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Èº£Æü¤ÇTiktok¥é¥¤¥Ö1¥ö·î1Æü¤âµÙ¤Þ¤º³§¶Ð¾Þ¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êËèÆüÇÛ¿®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢Tiktok¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊý¤ÏËÍ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Í¾Ð¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¤´¤á¤ó¤Í¡¢¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÏÉÝ¤¯¤Æ´°Á´Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤Þ¤Çµ¤Ä¹¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÈþÍ¦»Î¤Ï5·î¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖËèÇ¯¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âº£¤ä²û¤«¤·¤¤¤Í¡¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¡õÝµ¤¬¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤Î»Å»ö¤âÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢³°½Ð¤¹¤é¤í¤¯¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ3Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êì¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¼Ì¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤è!?¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿µ»ö¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¼ä¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¶âÁ¬Åª¤Ë¤â¡¡ºòÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤È¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£