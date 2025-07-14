40ºÐ¡¦¾®ºåÍ³²Â¡¢¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤Ç°µ´¬¤Î¤¯¤Ó¤ìÈäÏª¡¡Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¼Â¶È²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ºåÍ³²Â¡Ê40¡Ë¤¬¡¢14ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë30¡õ31¹æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸«»ö¤Ê¤¯¤Ó¤ì¡ÄÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¾®ºåÍ³²Â
¡¡¾®ºå¤Ï¡¢1985Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2004¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢CM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£09Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·Éý¹¤¯³èÆ°¡£¸½ºß¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½·ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡6·î¤Ë40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¾®ºå¤¬¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¤¯¤Ó¤ì¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢É½»æ¡¢´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤òÌ³¤á¤¿ã¦Éô²Öô¥¡¢ÀÖ´Ö»Íµ¨¡¢¹â¶¶¤«¤Î¡¢Å·Ìî¤Á¤è¡¢ÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¡¢¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡¢»³Ãæ¿¿Í³Èþ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸«»ö¤Ê¤¯¤Ó¤ì¡ÄÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¾®ºåÍ³²Â
¡¡¾®ºå¤Ï¡¢1985Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2004¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢CM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£09Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·Éý¹¤¯³èÆ°¡£¸½ºß¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½·ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡6·î¤Ë40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¾®ºå¤¬¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¤¯¤Ó¤ì¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢É½»æ¡¢´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤òÌ³¤á¤¿ã¦Éô²Öô¥¡¢ÀÖ´Ö»Íµ¨¡¢¹â¶¶¤«¤Î¡¢Å·Ìî¤Á¤è¡¢ÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¡¢¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡¢»³Ãæ¿¿Í³Èþ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£