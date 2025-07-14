¡ÖÆü¸þºä46¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡Ö¾®ºäºÚ½ï¡×¤ËÂ³¤¯2°Ì¤Ï¡©
2019Ç¯¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡×¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆü¸þºä46¡×¡£¿Íµ¤¤Î¹â¤¤½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆü¸þºä46¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï6·î19¡Á22Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷242¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÆü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÆü¸þºä46¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤±¤ä¤ºä46¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø²ÃÆþ¡£ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÆü¸þºä46¤Î10ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØAm I ready?¡Ù¤ÇÃ´Åö¡£¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤Ç¡¢¾åÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ã¤Æ¤«¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ø²¿ÅÙ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¡Ù¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾åÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡ØDIY!!-¤É¤¥¡¼¡¦¤¤¤Ã¤È¡¦¤æ¤¢¤»¤ë¤Õ-¡Ù¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¡¢¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ä¡¢Ãøºî¡Ø¤Ø¤ó¤Æ¤³¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦É²¸©¡Ë¡¢¡ÖÂ¸ºß´¶¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼±Ç¤¨¤¹¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®ºäºÚ½ï¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢¤±¤ä¤ºä46¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø²ÃÆþ¡£¤¹¤°¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ1ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¥å¥ó¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£14ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØLove yourself¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢7ÅÙÌÜ¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¾®ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¡Ønon-no¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±À¤«¤é¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆü¸þºä46¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤è¤¯²Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï6·î19¡Á22Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷242¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÆü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÆü¸þºä46¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¿30É¼
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤±¤ä¤ºä46¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø²ÃÆþ¡£ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÆü¸þºä46¤Î10ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØAm I ready?¡Ù¤ÇÃ´Åö¡£¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤Ç¡¢¾åÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ã¤Æ¤«¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ø²¿ÅÙ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¡Ù¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾åÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡ØDIY!!-¤É¤¥¡¼¡¦¤¤¤Ã¤È¡¦¤æ¤¢¤»¤ë¤Õ-¡Ù¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¡¢¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ä¡¢Ãøºî¡Ø¤Ø¤ó¤Æ¤³¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦É²¸©¡Ë¡¢¡ÖÂ¸ºß´¶¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼±Ç¤¨¤¹¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¾®ºäºÚ½ï¡¿47É¼
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®ºäºÚ½ï¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢¤±¤ä¤ºä46¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø²ÃÆþ¡£¤¹¤°¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ1ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¥å¥ó¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£14ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØLove yourself¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢7ÅÙÌÜ¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¾®ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¡Ønon-no¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±À¤«¤é¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆü¸þºä46¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤è¤¯²Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)