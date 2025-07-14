ÇË¶É¤ÏÌÜÁ°¡©ÊÌ¤ì¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î¡Ö¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤°ì¸À¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Èà½÷¤ËÊÌ¤ì¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤ÈÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤ëÁ°¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÇË¶É¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÇË¶É¤ÏÌÜÁ°¡©ÊÌ¤ì¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î¡Ø¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤°ì¸À¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡ÖÊÌ¤ËÌµÍý¤·¤Æ²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ë
¡ÖÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢Èà»á¤Ë¤â¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤òµñÀä¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÇË¶É¤ÏÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎË¾¤ßÄÌ¤ê¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤»¤Ð¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤´¤á¤ó¡¢Èè¤ì¤¿¤«¤é¤â¤¦¿²¤ë¤ï¡×¤È²ñÏÃ¤ò¶¯À©½ªÎ»¤¹¤ë
¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤ë¤Î¤òµ¤¤Å¤«¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢ÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êÌ¤ÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤òÀä¤¿¤ì¤ë»öÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤é¡¢Ìµ¸À¤ÎÁÊ¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¿°Õ¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖµÙÆü¤Ë¤Ê¤Ë¤ò¤·¤è¤¦¤È»ä¤Î¾¡¼ê¤Ç¤·¤ç¡×¤È¼«Í³¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë
¡Ö·ù¤Ê´é¤µ¤ì¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸òºÝ¤ò½Å²Ù¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢Èà»á¤è¤ê¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤·»Ï¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¨¤ÐÄÉ¤¦¤Û¤ÉÆ¨¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤À¤±¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï°û¤ß²ñ¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¤È¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë
¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ë¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿´¤ª¤¤Ê¤¯ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±ßËþ¤ÊÊÌ¤ì¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¡¢Èà»á¤ÎÌÜ¤ò¤è¤½¤Ø¸þ¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Éâµ¤¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÇº¤àÈà»á¤òÎä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤¹
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µÞ¤Ë¸·¤·¤¤½õ¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬²æËý¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢´Ø·¸²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤¦¸ÞËü²ó¤¯¤é¤¤Ê¹¤¤¤¿¡×¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤¿´é¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë
¡ÖÈà»á¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¤¬Çö¤ì¤ë¤È¡¢Â¾°¦¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¹¤é¥«¥ó¤Ë¾ã¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬²¿Æü¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÂÎÄ´±¾¡¹¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È¥Ç¡¼¥È¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÊÖÅú¤ò¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÃÇ¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Þ¤ÀË¾¤ß¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¨¡¼¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È»ÅÊý¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¦
¡ÖÈà»á¤Î¿ÆÀÚ¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë»×¤¨¤Æ¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¸ýÀè¤À¤±¡×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥Ô¥ó¤ÈÍè¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Î¤¾¤ó¤¶¤¤¤ÊÂÖÅÙ¤òÈóÆñ¤·¤Æ»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤³¤Ï°ìÃ¶¥¹¥ë¡¼¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¼¡×¤È¿´¤Ê¤¤Áê¤Å¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹
¡Ö¸òºÝ¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤«¤Ê¤êÅ¬Åö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤«¤Î¸¶°ø¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¹çÅÀ¤»¤º¡Ö¤Ê¤Ë¤«¹Í¤¨»ö¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÁê¼ê¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ò¸«²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë
¡Ú£±¡Û¡ÖÊÌ¤ËÌµÍý¤·¤Æ²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ë
¡ÖÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢Èà»á¤Ë¤â¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤òµñÀä¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÇË¶É¤ÏÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎË¾¤ßÄÌ¤ê¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤»¤Ð¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤ë¤Î¤òµ¤¤Å¤«¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢ÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êÌ¤ÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤òÀä¤¿¤ì¤ë»öÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤é¡¢Ìµ¸À¤ÎÁÊ¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¿°Õ¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖµÙÆü¤Ë¤Ê¤Ë¤ò¤·¤è¤¦¤È»ä¤Î¾¡¼ê¤Ç¤·¤ç¡×¤È¼«Í³¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë
¡Ö·ù¤Ê´é¤µ¤ì¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸òºÝ¤ò½Å²Ù¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢Èà»á¤è¤ê¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤·»Ï¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¨¤ÐÄÉ¤¦¤Û¤ÉÆ¨¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤À¤±¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï°û¤ß²ñ¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¤È¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë
¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ë¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿´¤ª¤¤Ê¤¯ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±ßËþ¤ÊÊÌ¤ì¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¡¢Èà»á¤ÎÌÜ¤ò¤è¤½¤Ø¸þ¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Éâµ¤¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÇº¤àÈà»á¤òÎä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤¹
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µÞ¤Ë¸·¤·¤¤½õ¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬²æËý¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢´Ø·¸²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤¦¸ÞËü²ó¤¯¤é¤¤Ê¹¤¤¤¿¡×¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤¿´é¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë
¡ÖÈà»á¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¤¬Çö¤ì¤ë¤È¡¢Â¾°¦¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¹¤é¥«¥ó¤Ë¾ã¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬²¿Æü¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÂÎÄ´±¾¡¹¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È¥Ç¡¼¥È¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÊÖÅú¤ò¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÃÇ¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Þ¤ÀË¾¤ß¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¨¡¼¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È»ÅÊý¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¦
¡ÖÈà»á¤Î¿ÆÀÚ¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë»×¤¨¤Æ¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¸ýÀè¤À¤±¡×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥Ô¥ó¤ÈÍè¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Î¤¾¤ó¤¶¤¤¤ÊÂÖÅÙ¤òÈóÆñ¤·¤Æ»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤³¤Ï°ìÃ¶¥¹¥ë¡¼¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¼¡×¤È¿´¤Ê¤¤Áê¤Å¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹
¡Ö¸òºÝ¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤«¤Ê¤êÅ¬Åö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤«¤Î¸¶°ø¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¹çÅÀ¤»¤º¡Ö¤Ê¤Ë¤«¹Í¤¨»ö¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÁê¼ê¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ò¸«²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë