ÂæÉ÷5¹æ¡¡´ØÅì¤ØÀÜ¶áÃæ¡¡Ë½É÷¡¦¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¡¡Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ë¤âÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò
ÂæÉ÷5¹æ¤¬´ØÅì¤ØÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¼¡Âè¤ËÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢ÌÀÆü15Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤ÆÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ë¤âÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷5¹æ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¡¡Ë½É÷°è¤â
º£Æü14Æü¤Î10»þ¸½ºß¡¢ÂæÉ÷5¹æ¤ÏÄ¸»Ò»Ô¤ÎÆîÆîÅìÌó180km¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢1»þ´Ö¤Ë35km¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï985hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï25m/s¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35m/s¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³¤¾å¤ä±è´ßÉô¤Ç¤ÏÇÈ¤¬¹â¤¯¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï14Æü¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹âÇÈ¤ä±ÛÇÈ¤Ë¤è¤ëÁ¥Çõ¡¢±è´ß»ÜÀß¤Ø¤ÎÈï³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
14Æü¡Á15Æü¡¡Âç±«¤Ë¤âÃí°Õ¡¦·Ù²ü
ÂæÉ÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤àÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û14Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ(¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê)
ÅìËÌÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¡50¥ß¥ê
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¡¡40¥ß¥ê
´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¡¡40¥ß¥ê
¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡40¥ß¥ê
°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡30¥ß¥ê
¡û15Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ(¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê)
ËÌ³¤Æ»Â¦ÅìÉô¡¡40¥ß¥ê
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¡¡40¥ß¥ê
´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¡¡40¥ß¥ê
¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡40¥ß¥ê
°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡30¥ß¥ê
Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¡¡³¤¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç
ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÇÈ¤Î¹â¤µ¤¬10¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±è´ßÉô¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤äË½É÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÇÈ¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢³¤¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£³¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤äÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹âÇÈ¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Å·µ¤¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂæÉ÷¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¤¦¤Í¤ê¡×¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢µÞ¤Ë¹âÇÈ¤¬ÂÇ¤Á´ó¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÈÏ²·ÙÊó¤äÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë³¤¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤ÎÂç±«¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ï
ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤È¡¢Âç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢Á°¿¨¤ì¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢¤¬¤±¤äÃÏÌÌ¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢ÌÚ¤¬Îö¤±¤ë²»¤äÀÐ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¡¢ÅÚ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
3¤Ä¤á¤Ï¡¢°æ¸Í¤äÀî¤Î¿å¡¢Í¯¤¿å¤¬Âù¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í¯¤¿å¤¬»ß¤Þ¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Á°¿¨¤ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
4¤Ä¤á¤Ï¡¢¤¬¤±¤ä¼ÐÌÌ¤«¤é¿å¤¬Í¯¤½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾®ÀÐ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤ä»³ÌÄ¤ê¤¬¤¹¤ë¡¢±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀî¤Î¿å°Ì¤¬²¼¤¬¤ë¡¢¼ùÌÚ¤¬·¹¤¯¡¢¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£