Ìë¹ÔÊØ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÏâÁ¤·¤µ¤Ë¶¯¤¤¡©¡ÃÄ¹»³ÀèÀ¸¤Î¡Ö´í¸±Í½ÃÎ¡×¤è¤â¤ä¤ÞÏÃ Âè34²ó
Ìë¹ÔÊØ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÏâÁ¤·¤µ¤Ë¶¯¤¤¡©
ÊÔ½¸Éô¡§º£²ó¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¤ËµÕ¸÷¤ÇÁ°Êý¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ç¤·¤¿¡£À¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤ËÀ¾Æü¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ»ë³¦¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÊÒÂ¦3¼ÖÀþ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÃæ±û¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤¬Íî¤Á»Ï¤á¡¢¸òÄÌÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¼Ö´Ö¤ÏµÍ¤Þ¤êµ¤Ì£¤Ç¤¹¡£
¶¯Îõ¤ÊÀ¾Æü¤ÇÁ°Êý¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°¼Ö¤Î¸ºÂ®¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤âÅß´ü¤ÏÂÀÍÛ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï»È¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ë¼óÅÔ¹âÂ®ÏÑ´ßÀþ¤Î²¼¤ê¤Ë¤Ï¡¢À¾Æü¤ÇÍÌ¾¤Ê½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤Äì¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆîÀ¾Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¾å¤êºä¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¸ý¤Ç¶¯Îõ¤ÊÀ¾Æü¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£âÁ¤·¤¯¤Æ¸ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ö¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ý¤Ë¤Ï¡ÖÀ¾Æü¤ËÃí°Õ¡×¤È¤¤¤¦ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤ì¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÌÀ½ç±þ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ°Å¤¤½ê¤«¤éµÞ¤ËÌÀ¤ë¤¤½ê¤Ë½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢ÌÜ¤¬ÌÀ¤ë¤µ¤Ë½ç±þ¤·¤Æ½½Ê¬¸«¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤È³°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»ëµ¡Ç½¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÄ¾¼ÍÆü¸÷¤¬Ä¾ÀÜÌÜ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ»ë³¦Æâ¤ÎÂÐ¾ÝÇÄ°®¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÉÔÇ½¥°¥ì¥¢¡ÊBlinding glare¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾ìÌÌ¤¬ÉÔÇ½¥°¥ì¥¢¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ë³¦Æâ¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡Ö¸ºÇ½¥°¥ì¥¢¡ÊDisability glare¡Ë¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¡§Blinding¤Ï¡ÖÌÜ¤òâÁ¤Þ¤¹¡¢ÌÜ¤¬âÁ¤à¤è¤¦¤Ê¡×¤Ç¡¢glare¤Ï¡ÖâÁ¤·¤¤¸÷¡¢¥®¥é¥®¥é¤¹¤ë¸÷¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÌÜ¤òâÁ¤Þ¤¹¤è¤¦¤ÊâÁ¤·¤¤¸÷¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉÔÇ½¥°¥ì¥¢¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§Blinding¤Ë¤Ï¡ÖÌÜ¤¬âÁ¤ó¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÉÔÇ½¥°¥ì¥¢¤Ï¡¢Ìë´Ö¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬Ä¾ÀÜÌÜ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢½Ö´ÖÅª¤ËÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤¬°Å½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤Î±Æ¶Á¤Ï¶¯¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¸þ¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¾å¸þ¤¡Ê¥Ï¥¤¥Óー¥à¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¥Ï¥¤¥Óー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥íー¥Óー¥à¤Î¸÷¼´¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥é¥¤¥È¤¬¤ä¤¿¤éâÁ¤·¤¤¼Ö¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ä¾»ë¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹´í¸±À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â»ëÎÏ¤¬¤¹¤°¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ37Ç¯º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ç±¿Å¾¼ê¤Î±¿Å¾Å¬À¸¡ºº¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹µ÷Î¥±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î±¿Å¾¼ê¤ÏÌë´Ö±¿Å¾¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë»ëÎÏ¤¬²óÉü¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¢ÂÑâÁÏÇÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ìë´Ö»ëÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤½¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«!? ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç·×Â¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¸¡ºº¤Ï°Å¼¼¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÆóÎØ¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¸÷¸»¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¸÷¸»¤ò¿ôÉÃÄ¾»ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾Ã¤·¤ÆÇö°Å¤¤»ëÎÏ·×¤Î¥Ö¥ë¥É¥ó»ØÉ¸¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î²óÉü»þ´Ö¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê²á¹ó¤Ê¥Æ¥¹¥ÈÊýË¡¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¡¢»ëÎÏ²óÉü¤Ë¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¿Í¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÂÑâÁÏÇÀÇ½¤ÎÄã¤¤¿Í¤ÏÌë´Ö±¿Å¾¤Ç¤ÎÅ¬À¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¡¢Ãë´Ö¤Î±¿Å¾¤Ë²ó¤µ¤ì¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¹¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ê¤É¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÅ¬À¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤Î¼«Æ°¼Ö»ö¸ÎÂÐºöµ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢¶áÂåÅª¤ÊÌë´Ö»ëÎÏ·×¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÌë´Ö¤ÎÌÀ½ç±þ¸å¤Î²óÉü»þ´ÖÂ¬Äê¤Ê¤É¤â¿ÇÃÇ¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¥Æ¥¹¥ÈÊýË¡¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤ÎÌ¿¤òÍÂ¤«¤ë¿¦¶È¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢âÁÏÇ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¡¢°Å¤¤½ê¤Ç¤â¿Í¤ä¼«Å¾¼Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ä»ÌÜ¡ÊÌëÌÕ¾É¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬´í¸±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÆóÎØ¼Ö¤Î¾ï»þÅÀÅô¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤ª¼êËÜ¡©
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìë´Ö»ëÎÏ·×¤Ç¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ëµ¡Ç½¤â¤Á¤ã¤ó¤È·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¶È¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¾ÈÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÈÌÀ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë°Å¤¤Æ»¤âÁö¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌëÌÜ¡Ê¤è¤á¡Ë¤¬¤¤¯¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§Â®ÅÙ¤¬½Ð¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Ï¤È¤¯¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ç¤³¤½¥Ð¥¤¥¯¤Ï¾ï»þÅÀÅô¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãë´Ö¤«¤é¥é¥¤¥È¤¬ÅÀ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¿Í¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«¼çÅª¤ËÅÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÀ¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÀ¤±Ëº¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤Í×Ãí°ÕÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÆóÎØ¼Ö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃë´Ö¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀ¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¿À®10Ç¯4·î1Æü°Ê¹ßÀ½Â¤¤ÎÆóÎØ¼Ö¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¶¯À©Åª¤ËÁ°¾ÈÅô¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§20Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ç¤·¤¿¤«¡© »ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»öÊÁ¥Ð¥¤¥¯¤¬¸«Íî¤È¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢±¦Ä¾»ö¸Î¤Ê¤É¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¾ï»þÅÀÅô²½¤Ë¤ÏÂç»¿À®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â¥é¥¤¥È¤¬ÅÀ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¥é¥¤¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢Åö»þ¤Þ¤À¾ï»þÅÀÅô¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¢Æþ¼Ö¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£¤¿¤·¤«¤ËÃë´ÖÅÀÅô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿À®10Ç¯¤Î¾ï»þÅÀÅô²½¤Î¤«¤Ê¤êÁ°¡¢¾¼ÏÂ54Ç¯¡Ê1979Ç¯¡Ë¤ËÃë´ÖÅÀÅô¤Ë¤è¤ë»ö¸ÎËÉ»ß¸ú²Ì¤¬¶å½£¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©·Ù¤¬½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤ÇÆóÎØ¼Ö¤ÎÃë´ÖÅÀÅô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Ç¯¤ËµÜºê¸©±ä²¬»Ô¤Ç¤âÃë´ÖÅÀÅô±¿Æ°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶å½£Á´¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î°ìÉô¤ÎÉÜ¸©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§Ä¹»³ÀèÀ¸¤¬¡¢¤Ç¤¹¤«¡© ¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä1Ç¯Á°¡¢¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ê1978Ç¯¡Ë8·î¹æ¤Î¡Ø¿Í¤È¼Ö¡Ù¡ÊÁ´ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñÈ¯¹Ô¤Î·î´©»ï¡Ë¤Ë¡ÖÆóÎØ¼ÖÁ°¾ÈÅõ¤Î¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½£¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1960Ç¯Âå¤Ë¡ÖÆóÎØ¼ÖÁ°¾ÈÅôÃë´ÖÅÀÅôË¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆóÎØ¼Ö»ö¸Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÆóÎØ¼Ö¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¸«Íî¤È¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤ÐÆóÎØ¼Ö¤ò¤¤¤«¤ËÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤«¡¢Í¶ÌÜÀ¡Ênoticeability¡Ë¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤µ¤Î¤³¤È¤òÍ¶ÌÜÀ¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï1960Ç¯Âå¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ó¤ÊË¡Î§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥Ïー¥ìー¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¾ï»þÅÀÅô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë¡Î§¤Ç¤ÏÆóÎØ±¿Å¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÃë´ÖÅÀÅô¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆóÎØ¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï»þÅÀÅô¤¹¤ëµ¡Ç½¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼ÖÎ¾¤ò¾ï»þÅÀÅô²½¤µ¤»¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÁá¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¥é¥¤¥Àー¤Î°Õ¼±²þ³×¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿Ë¡Î§¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¾Ò²ð¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¸¦µæ½ê¤Î¥¥ã¥»¥ëµÚ¤Ó¥¸¥ã¥Î¥ÕÎ¾»á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¡¡ÉEffect of daytime use of motorcycle headlight and taillight on motorcycle noticeability¡É ¡ÖÆóÎØ¼Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¥Æー¥ë¥é¥¤¥È¤ÎÃë´Ö»ÈÍÑ¤ÎÆóÎØ¼Ö¤ÎÍ¶ÌÜÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦3ÊÓ¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤Ç¡¢Á´ÊÆ¸¦µæÉ¾µÄ²ñ¤Î1971Ç¯¤Îµ¡´Ø»æHighway Research Record 377¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤ÏÃë´ÖÅÀÅôË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ÇÆóÎØ¼Ö¤Î»ö¸Î¤¬¼Â¼Á34¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢Ãë´ÖÅÀÅô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë½£¤È¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½£¤Ç¤Î¼Â»ÜÁ°¸å¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÎÆóÎØ¼Ö¤Î»ö¸Î¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¼Â»Ü½£¤Ç¤Î»ö¸Î¸º¾¯¿ô¤ÏÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë40¡ó¸º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èó¼Â»Ü½£¤Ç¤Ï3¡ó¸º¤Ç¤·¤¿¡£1ËüÂæÅö¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤·¤Æ¤âÉ½2¤Î¤è¤¦¤Ë43¡ó¸º¤È9¡ó¸º¤Ç¡¢Ãë´ÖÅÀÅô¤Î¸ú²Ì¤¬Ãø¤·¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉ½1¡ÛÃë´ÖÅÀÅô¼Â»Ü¡¦Èó¼Â»Ü½£¤Ç¤ÎÆóÎØ¼Ö»ö¸Î¿ô¤È»ö¸Î¸º¾¯Î¨¤ÎÈæ³Ó
¡ÚÉ½2¡ÛÃë´ÖÅÀÅô¼Â»Ü¡¦Èó¼Â»Ü½£¤Ç¤Î1ËüÂæÅö¤¿¤ê»ö¸Î¿ô
ÊÔ½¸Éô¡§¤É¤Á¤é¤ÎÉ½¤Ç¤â¡¢Ãë´ÖÅÀÅô¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¸º¾¯¤Î¸ú²Ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§Ãë´ÖÅÀÅô¼Â»Ü½£¤Ç¤ÎÃë´Ö¤ÈÌë´Ö¤Î¸º¾¯¿ô¤È¸º¾¯Î¨¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬É½3¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Ë¤â39¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãë´Ö¤Ï44¡ó¤È¡¢Ìë´Ö¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë»ö¸Î¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãë´ÖÅÀÅô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆóÎØ¼Ö¤Î»ö¸Î¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀÅô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌë´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»ö¸Î¤¬¼ã´³¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãë´Ö¤ËÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÂçÉý¤Ê»ö¸Î¸º¾¯¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ½3¡Û¼Â»Ü½£¤Ç¤ÎÃëÌë´ÖÊÌ¤Ë¤ß¤¿»ö¸Î¸º¾¯Î¨¡Ê1ËüÂæÅö¤¿¤ê»ö¸Î¿ô¡Ë
ÊÔ½¸Éô¡§Ìë´Ö¤Ï¤½¤â¤½¤â¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤Æ¾ò·ïÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£»ö¸ÎËÉ»ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤·¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î·§ËÜ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ãë´ÖÅÀÅô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»ÍÎØ¤ÎÃë´ÖÅÀÅô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉÔ¸þ¤¡©
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§·§ËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ËÆóÎØ¼Ö¤ÏÁê¼ê¤«¤é¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃë´Ö¤Ë¤âÅÀÅô¤·¤è¤¦¤È¤Î³èÆ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼«¼çÅª¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬Ãë´ÖÅÀÅô¤¹¤ë¤Ë¤ÏÍÆÎÌ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¥é¥ó¥×¤Î¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¥áー¥«ーÂ¦¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆóÎØ¼Ö¤Î¥é¥¤¥Àー¤¬Ãë´Ö¤ËÅÀÅô¤¹¤ë¤Î¤òÌÌÅÝ¤¬¤Ã¤ÆÉáµÚ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿È¿ÂÐ°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãë´ÖÅÀÅô¼Ö¤¬½çÄ´¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£¤¸¤ã¡¢»ö¸Î¤â¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§»ö¸Î·ï¿ô¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÊÊó¹ð¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂêÅÀ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÎØ¼Ö¤ÇÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÈï»ëÇ§À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢»ÍÎØ¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¡¦Êâ¹Ô¼Ô¤«¤é¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡ÖÆóÎØ¼Ö¤ÏÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆóÎØ¼Ö¤ÏÌÜÎ©¤¿¤º¸«Íî¤È¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä³èÆ°¤À¤±¤Ç¤ÏÆóÎØ¼ÖÁ´ÂÎ¤Î»ö¸Î¤¬É¬¤º¤·¤â¸º¾¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£³°¹ñ¤Ç¤ÏÁ´¼Ö¤¬ÅÀÅô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆóÎØ¼Ö¤Îµ¡¹½¤Î²þÎÉ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ëÅÀÅôË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾¤ÎÊÝ°Â´ð½à¤ÎºÙÌÜ¤òÄê¤á¤ë¹ð¼¨¤ÎÂè120¾ò¡ÊÁ°¾ÈÅô¡Ë7¹à½½Æó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆóÎØ¼«Æ°¼ÖµÚ¤ÓÂ¦¼ÖÉÕÆóÎØ¼«Æ°¼Ö¤ËÈ÷¤¨¤ëÁö¹ÔÍÑÁ°¾ÈÅôµÚ¤Ó¤¹¤ì°ã¤¤ÍÑÁ°¾ÈÅô¤Ï¡¢¸¶Æ°µ¡¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¤Î²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆóÎØ¼Ö¤ÎÃë´ÖÅÀÅô¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÍÎØ¼Ö¤Ç¤âÃë´ÖÅÀÅô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁ´¼Ò¤ÇÃë´ÖÅÀÅô¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´±¿Æ°´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬Ãë´ÖÅÀÅô¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§°ÊÁ°¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤ä¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬Ãë´ÖÅÀÅô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤À¤ÈâÁ¤·¤¤¤È¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¾ÃÌ×¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÂðÇÛ²ñ¼Ò¤ä¥ì¥ó¥¿¥«ー²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤ÎÀÄ¤¤LED¥é¥¤¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¾ï»þÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ÍÎØ¼Ö¤ÎÃë´ÖÅÀÅô¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËÌ²¤¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ê¤ÉÆü¾È»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¹ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ç¤Ï1977Ç¯¤ËÃë´ÖÅÀÅô¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ²¤½ô¹ñ¤ä¥«¥Ê¥À¤Ê¤É°ÞÅÙ¤Î¹â¤¤¹ñ¤Ç¤Ï»ÍÎØ¼Ö¤ÎÃë´ÖÅÀÅô¤¬¹¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¿À®14Ç¯¡¦15Ç¯¤Ë»Í¹ñ¤Î°¦É²¸©¤Ç¡Ö°¦É²¸©Ãë´ÖÅÀÅô¥â¥Ç¥ë¼Â¸³¸¡Æ¤²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¡¢»ä¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢Ãë´ÖÅÀÅô¤Ë¤è¤ë»ö¸Î·ï¿ô¤Î¸º¾¯¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÅù¤Î°ÂÁ´±¿Å¾°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤Ï¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§»ö¸Î·ï¿ôÅª¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤«¤é¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥É¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê1¡ËÃæ»³´ÖÃÏ¤ÎÆ»Ï©¡¢¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¡¢¥«ー¥Ö¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤Ç¤ÎÅÀÅô ¡Ê2¡Ë±«Å·¡¢ÆÞÅ·Åù¤Î°Å·¸õ»þ¤ÎÅÀÅô ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ëÇ§À¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½ºß¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¸©Ì±Áí¤°¤ë¤ß±¿Æ°¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ¼Êë¤ì»þ¤Î¥é¥¤¥ÈÅÀÅô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¡¢¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°¾ÈÅôÅÀÅô¡×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¹Êó¡¦·¼È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãë´Ö»þ¤Ë¤âÅ¬µ¹¡¦Å¬ÀÚ¤ËÁ°¾ÈÅô¤òÅÀÅô¤·¤Æ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤ÇÊó¹ð½ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ¤Î¸÷ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤°¦É²¸©¤Ç¤Ï¡¢Ãë´Ö¤ËÅÀÅô¤·¤Æ¤âÌÜÎ©¤ÁÊý¤¬Äã¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤¿¤·¤«¤ËÆü¾È»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢Ãë¤Ç¤â°Å¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤È¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢»ÍÎØ¼Ö¤âÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÌ²¤¤Ê¤É¤ÎËÌ¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤ÏÃë´ÖÅÀÅô¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æî¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç»ÍÎØ¼Ö¤ÎÃë´ÖÅÀÅô¤ò¸«¤¿·Ð¸³¤«¤é¤Ï¡¢1Âæ¤Ç¶á¤Å¤¯¼Ö¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ë¤ÏÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢2¼ÖÀþ¤¢¤ëÆ»Ï©¤Ç¼Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤È¡¢âÁ¤·¤¹¤®¤ÆÉÔÌû²÷¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆóÎØ¼Ö¤ÎÃë´ÖÅÀÅô¤Ï¡¢ÆÃ¤ËâÁ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤º¡¢Èï»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÍÎØ¼Ö¤ÎÃë´ÖÅÀÅô¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°´ü´Ö¤Ê¤É¤Ë¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤äÆÃÄê¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Åßµ¨¤Î´ü´Ö¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÅÀÅô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤ÎËÌ¹ñ¤Ç¤Ï»ÍÎØ¼Ö¤ÎÃë´ÖÅÀÅô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØJAF Mate¡Ù»ï 2018Ç¯1·î¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ö´í¸±Í½ÃÎ¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡Ö¤è¤â¤ä¤ÞÏÃ¡×¤Ç¤¹¡£