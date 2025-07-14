º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¿Æ»Ò»°Âå¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤à»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡Ö´ÆÆÄ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸ý¤Ë½Ð¤¹¡£Éã¡¦»°Ô¢¤ò¾¡¼ê¤Ë¸«¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
2025Ç¯7·î14Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Éã¿Æ¡¦»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î½½»°²ó´÷¤ÎÏÃ¤ä¿Æ»Ò»°Âå¤ÇÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤à»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ½µËöÎ¤¿Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤Î3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2023Ç¯9·î¹æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÌ¾Í¥¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î´ØÍÆ»Ò¤¬Ê¹¤¯¡£Âè20²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¡£Éã¤Ç¤¢¤ë»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤¬¸¶É÷·Ê¤ÈÏÃ¤¹º´Æ£¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ê¤ë¤â¤ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡½¡½¡Ê»£±Æ¡§²¬ËÜÎ´»Ë¡Ë
* * * * * * *
¡ÖÇÐÍ¥¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤ë¤â¤ó¤«¡×
°Å¤¤¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¤Õ¤È¤³¤Ü¤ì¤ë¾Ð´é¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Å¨Ìò¤Ç¤â¿´¤Ï½ã¿è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æµ±¤¯¤Î¤Ï¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº°ÊÍè¤Î¤ª²È·Ý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ»þ¡¹¡¢´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ï½¾¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦±½¤òÏ³¤ìÊ¹¤¯¤Î¤â¡¢Éã¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡½¡½ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸¶É÷·Ê¤Ï¡¢»Í¤Ä¤«¸Þ¤Ä¤Îº¢¡¢Éã¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»£±Æ¸½¾ì¡£¤½¤Îº¢¤Ï±Ç²è¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Î¾Â¦¤Ë¥º¥é¡¼¥Ã¤È¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ë·úÂ¤Êª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤ÏÆü¾ï¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤âÉã¤¬Èó¾ï¤Ë°ÂÄ¾¤Ë¡¢°ð³À¹À¡¢»ÔÀîÖÂ¤ÈÆó¿Í¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÕÇ¯¤ÏÎ¾Êý¤ÈÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ê¾Ð¡Ë
´ÆÆÄ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Éã¤ò²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¡¡¢Éã¤âËÍ¤â¡¢±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼çÄ¥¤Ï¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤Î¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤ó¤À¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¸å¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤â¤¦µ°Æ»½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
É®¼Ô¤Î´ØÍÆ»Ò¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È
²ÖÌø³¦¤Î¤¢¤ë¿À³Úºä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë·è¿´¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡½¡½¤¤¤Äº¢¤«¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¡¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÖÌ¤É¬¤Î¸Î°Õ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾®³Ø¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤«¶á½ê¤Î¾¦Å¹¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤«¤«¤é¡¢¡Ö¹À¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤¤¤ï¤è¤Í¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ê¤ë¤â¤ó¤«¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
»°Ô¢¤Ï»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÀ¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿µ²±¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯¤«4Ç¯¤Î»þ¡¢ÄÁ¤·¤¯±¿Æ°²ñ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤«¤é¤¸¤¤ËÉã¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬19¤Î²ÆµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Åö»þ±ÇÁü¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÔ½¸¤Ç¥³¥Þ¿ô¹ï¤ó¤À¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤§¡¢¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËNHK¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³»ö·ï·î¤Î·Ê¿§¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï²¿¤Î¼Çµï·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»°Ô¢¤ÎÂ©»Ò¤À¤«¤é¸þ¤³¤¦¤âÀÄÅÄÇã¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤«¡¢¼õ¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬±ÇÁü¤È¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Éã¤ò¾¡¼ê¤Ë¸«¤Æ¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¤Æ
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¡¢1981Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÀÄ½Õ¤ÎÌç¡Ù¡ÊÂ¢¸¶°ÔÁ¶¡¦¿¼ºî¶ÕÆó¤Î¶¦Æ±´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡½¡½¤¢¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¤Î¿·¿Í¾Þ¤â¤Í¡£¤½¤ì¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Îµï´Ö¤Ë¤Ï»°Ô¢¤¬³Í¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÆü¤«¤éÁ´ÉôÃÏ²¼¼¼¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾Þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²áµî¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡½¡½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈËÍ¤Ï¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¤¿¡£
¤À¤«¤éËÍ¤â¾Þ¾õ¤ä¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï¼«Âð¤Ë¾þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¶µ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÂ©»Ò¤Î´²°ìÏº¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë¡Ö»°¤Ä»Ò¤Îº²É´¤Þ¤Ç¡×¤Ç¤¹¤è¡£»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Æ§½±¤·¤Æ¤ë¡£Èà¤ÏËÍ¤Ë²¿¤«¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾¡¼ê¤Ë¸«¤Æ¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¤¿¤À¤±¡£¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤Ç¤âº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á½÷¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë·òÁ´¤ÊÃË¤è¤ê¤â¡¢Í¥¤·¤µ¤òÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤«¤ËæÊ¤ê¤Î¤¢¤ëÃË¤ËÌ¥¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬Ìò¼Ô¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¹À»Ô¤µ¤ó¤¬¡Ø¿·ÁªÁÈ¡ª¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¶ÜÂô³û¡£²¿¤À¤«Èá¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³û¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢69Ç¯¤Ë»°Á¥ÉÒÏº¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤¿¡Ø¿·ÁªÁÈ¡Ù¤Ç¡¢¼Â¤Ï»°Ô¢¤¬¶ÜÂô³û¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£ËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ç´Ñ¤¿¤é¡¢Èó¾ï¤ËÈà¤¬°¥¤ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤ÀË½¤ì¤óË·¤Ê¤À¤±¤Î¶ÜÂô³û¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÊ¸¸¥¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢³û¤Ï²ÈÊÁ¤â¤è¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ß½ñ¤¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢³¨¤â¤è¤¯¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÃÎÅª¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Öº£ÅÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¿·ÁªÁÈ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ñ¤¯¤«¤é¶ÜÂô³û¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»°Ô¢¤Î³û¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤â¤½¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
³û¤ÏÃÎÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¤±¤É¡¢¶áÆ£Í¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤éË½¤ì¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«ÌÇ¤·¤Æ¹Ô¤¯¡£»°Ã«¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»°Ô¢¤Î±é¤¸¤¿³û¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢´ðËÜÏ©Àþ¤Ï°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
³û¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í´Ö¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ØÏ¢¤Å¤±Êý¤¬»°Ô¢¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ã¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä