【PS Plus加入者限定「SUMMER SALE」】 開催期間:~7月15日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」加入者限定でPlayStation Store「SUMMER SALE」の早期アクセスを実施している。

本セールは有料サービス「PS Plus」加入者向けに、対象となるダウンロードタイトルを特別価格で先行販売している。対象タイトルには「ELDEN RING」、「SILENT HILL 2」、「鉄拳8」などがラインナップしている。

□「PlayStation Store」の「SUMMER SALE」

「SUMMER SALE」対象タイトル(一部)

「ELDEN RING」(PS4&PS5)

通常価格:9,240円

セール価格:5,544円(40%オフ)

□「PlayStation Store」の「ELDEN RING」

「SILENT HILL 2 スタンダードエディション」(PS5)

通常価格:8,580円

セール価格:4,290円(50%オフ)

□「PlayStation Store」の「SILENT HILL 2 スタンダードエディション」

「鉄拳8 Standard Edition」(PS5)

通常価格:7,920円

セール価格:3,960円(50%オフ)

□「PlayStation Store」の「鉄拳8」

ELDEN RING(TM) & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2022 FromSoftware, Inc.

(C)Konami Digital Entertainment

TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.