¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¡Û¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×Æ£ÅÄ¿¸»á¤Îº£Ç¯Íî»¥1Æ¬ÌÜ¤ÏÀ¤³¦ÅªÎÉ·ì¥Õ¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó»º¶ð¡¡1²¯9000Ëü±ß
¡¡ÆüËÜºÇÂç¤Î¶¥ÁöÇÏ¥»¡¼¥ë¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤¬14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«Ëë¤·¡¢½éÆü¤Ï1ºÐÉôÌç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ËèÇ¯¤Î¡ÈÇúÇã¤¤¡É¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î1Æ¬ÌÜ¤ËÍî»¥¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó»º¶ð¡£¾å¾ìÈÖ¹æ16ÈÖ¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ì¥¹¥ê¡¼¤Î2024¡×¡Ê²´¡Ë¤Ï1²¯9000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¶â³Û¤ÏÀÇÈ´¤¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë»²Àï¤È¤Ê¤ëÆ£ÅÄ»á¡£½é»²Àï¤À¤Ã¤¿21Ç¯¤Ë18Æ¬¤Ç23²¯6200Ëü±ß¡¢22Ç¯¤â18Æ¬¤Ç22²¯2600Ëü±ß¡¢23Ç¯¤Ï16Æ¬¤Ç23²¯6900Ëü±ß¡¢ºòÇ¯¤Ï11Æ¬¤Ç18²¯4000Ëü±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2Æü´Ö¹ç·×¡Ë¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£