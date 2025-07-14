Åìµþ»þ´Ö10:46¸½ºß
£Î£Ù¸¶ÌýÀèÊªAUG 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.43¡Ê-0.02¡¡-0.03%¡Ë

¾®Æ°¤­