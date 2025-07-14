¡Ö¤¢¤Î±Ø¤Þ¤ÇÁö¤ì¤ÐÅÅ¼Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×ÅÁÀâ¤Î¡È¥À¥Ã¥·¥å¡É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¸ø¼°¥°¥Ã¥º²½¡É Ã´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤ÇúÈ¯!?
JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤Ï¡¢µÞ¹Ô¡ÖÈÓÅÄÀþÈë¶±Ø¹æ¡×¤ä¡ÖÈÓÅÄÀþ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡Ö²¼»³¥À¥Ã¥·¥å¡×¤¬¸ø¼°²½
¡¡JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤Ï2025Ç¯7·î10Æü¡¢µÞ¹Ô¡ÖÈÓÅÄÀþÈë¶±Ø¹æ¡×¤ä¡ÖÈÓÅÄÀþ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓÅÄÀþ¡Ê²èÁü¡§JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ë
¡¡ÈÓÅÄÀþ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎË¶¶±Ø¤«¤éÄ¹Ìî¸©¤ÎÃ¤Ìî±Ø¤Þ¤Ç¡¢Á´Ä¹195.7km¤ò94±Ø¤Ç·ë¤ÖÏ©Àþ¤Ç¡¢¾®ÏÂÅÄ±Ø¡¢ÅÄËÜ±Ø¡¢°Ù·ª±Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÈë¶±Ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌµ¿Í±Ø¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò°ìÅÙ¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµÞ¹Ô¡ÖÈÓÅÄÀþÈë¶±Ø¹æ¡×¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï2010Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖÈÓÅÄÀþÈë¶±Ø¹æ¡×¤¬15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë10¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢²¼»³Â¼±Ø¤È°ËÆá¾å¶¿±Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤ëÄÌ¾Î¡Ö²¼»³¥À¥Ã¥·¥å¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÓÅÄÀþ¤Î±¿Å¾¤Ï¡ÖÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Î»Å»ö¡×¤È¤µ¤ì¡¢±¿Å¾»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤ÎÏ©Àþ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈë¶±Ø¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ê¡¢±èÀþ¤Î½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ï2025Ç¯7·î14Æü¤è¤ê¡¢Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×¤äÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¦ÉÊÀî±Ø¹½Æâ¤Î¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖBLUE BULLET¡×¤Ç¤Ï°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Î10»þ¤«¤éÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
»×¤¤¤ä¤ê,
°ÖÎîº×,
ÆÁÅç,
ÀÅ²¬,
ÇÛÀþ,
Ê©ÃÅ,
¾åÅÄ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢