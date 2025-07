◆ILLIT、9月1日に日本デビュー

【モデルプレス=2025/07/14】5人組ガールグループ・ILLIT(アイリット)が、9月1日にJapan 1st Single ‘時よ止まれ’で日本デビューを果たすことが決定した。2024年に彗星のごとく登場し、「Magnetic」や「Almond Chocolate」などのヒット曲を連発しているILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)がいよいよ待望の日本デビューを果たす。‘時よ止まれ’は9月1日に音源デジタルリリース、そして発売記念ショーケースが開催され、7月3日にCDリリースされる。

◆ILLIT Japan 1st Single ‘時よ止まれ’

先立って14日0時、ILLIT公式SNSでアルバムロゴが公開された。アルバムロゴにはポップで弾けるイメージが盛り込まれ、ILLITが披露する初めての日本シングルへの期待感が高まる。SNSでは「ILLITの日本デビューが決まって本当に嬉しい」「日本オリジナル曲の新曲が楽しみだ」といった反響を集め、待望の日本デビューに向けた予熱を感じさせた。Japan 1st Single ‘時よ止まれ’は率直でまっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春が盛り込まれた作品となっており、新たな日本オリジナル曲2曲に加え、3rd Mini Album ‘bonb’タイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」の日本語バージョンや、TikTokを中心にバイラルを起こしロングヒットを起こした日本オリジナル曲「Almond Chocolate」まで、全4曲が収録される。ILLITは2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。日本でもBillboard JAPAN 2024年年間チャート「Hot 100」では海外アーティスト曲の中で最高順位である15位にランクインを果たすなど、主要チャートを席巻。これらの成果をもって、2024年末には「第66回 日本レコード大賞」で新人賞を受賞、「第75回NHK紅白歌合戦」にも初出場し話題を集めた。2025年2月にデジタルリリースされたILLIT初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」も、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のヒットを記録。さらに、6月にリリースされた3rd Mini Album ‘bonb’は初動販売量(発売直後の1週間のアルバム販売量)で自己最高記録を更新しており、特に日本では発売初日に前作の1週間の販売量を上回るなど、急激な上昇傾向を見せた。引き続きILLITは積極的な日本活動を控えている。初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を8月10日・11日に神奈川・ぴあアリーナMMで、9月3日・4日に大阪・大阪城ホールで2都市4公演で開催する。『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』は全公演一般指定席チケットが完売し、大盛況となっている。さらに、9月14日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」への出演も決まっており、IVEと共にK-POPガールグループで初出演を果たす。ILLITの更なる飛躍に期待が高まる。(modelpress編集部)【音源配信日】2025年9月1日(月)予定【CD発売日】2025年9月3日(水)予定【収録曲】全4曲Track 1 (日本オリジナルタイトル曲・後日公開)Track 2 (日本オリジナル曲・後日公開)Track 3 借りてきた猫 (Do the Dance) (Japanese Ver.)Track 4 Almond Chocolate【形態・販売価格】・製造限定 キャラクターコラボ盤・初回限定盤・通常盤・ユニット盤A - YUNAH, MINJU, MOKA / ユニット盤B - WONHEE, IROHA・セブンネットショッピング限定盤【Not Sponsored 記事】