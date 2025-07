ポケモンセンターカガワが丸亀町グリーンに2025年秋頃グランドオープン!

ポケモン関連商品を扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンターカガワ」(香川県高松市)が、2025年秋頃にオープンします。

丸亀町グリーン「ポケモンセンターカガワ」

2025年秋頃に、「ポケモンセンターカガワ」が香川県高松市の丸亀町グリーンにオープン決定!

ポケモンセンターカガワのロゴも公開され、新しいロゴには、ピカチュウとヤドンが登場。

ポケモンセンターカガワへ皆様が遊びに来てくれることを心待ちにしているようです。

店内では、リラックスしたようすのポケモンたちが、ゲストをお出迎え。

今後、オープンを記念したグッズの販売や、キャンペーンなどの開催も予定されています。

丸亀町グリーン「ポケモンセンターカガワ」は、2025年秋頃オープンです。

※グランドオープン時期は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピカチュウとヤドンのロゴがかわいい!丸亀町グリーン「ポケモンセンターカガワ」 appeared first on Dtimes.