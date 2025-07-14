¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¸å¡¢ÍðÆ®Áû¤®¤Ë¡ÄPSG»Ø´ø´±¤¬J¡¦¥Ú¥É¥í¤ò¾®ÆÍ¤¯ÍÍ»Ò¤â¡©

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The match is over¡Ä but the tempers aren¡Çt 👀— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
Tensions were boiling after full-time.
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