¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¸å¡¢ÍðÆ®Áû¤®¤Ë¡ÄPSG»Ø´ø´±¤¬J¡¦¥Ú¥É¥í¤ò¾®ÆÍ¤¯ÍÍ»Ò¤â¡©

FIFAクラブワールドカップ2025決勝後の乱闘騒ぎに注目が集まっている。イギリス紙『イブニング・スタンダード』やスペイン紙『アス』などが伝えている。クラブW杯決勝が13日に行われ、チェルシーはパリ・サンジェルマン(PSG)に3−0で勝利し、新生クラブW杯の優勝を果たした。しかし、試合終了直後には両チームの選手たちが興奮して衝突する事態となり、それを収めようとする選手やスタッフなどで乱闘騒ぎとなった。

The match is over… but the tempers aren't 👀

Tensions were boiling after full-time.



