±ì¤ÎÎ®½Ð¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞÀ©¡ª¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ö²°³°¥¨¥¢¥«¡¼¥Æ¥ó¡×

型式 :ACB10MD

本体寸法 :W1,000mm×D210mm×H259mm(※)

消費電力 :60w

外板 :ステンレス

処理風量 :15.5m3/立方メートル/min

重量 :11kg

中和消臭剤 :TARU-X 2個

プレフィルター :SUS24メッシュ

スイッチボックス寸法:520mm×320mm×180mm

※:吹出口「斜め上吹き」利用の場合

<利用上の注意点>

屋外エアカーテンは、煙や湯気の流出抑制を目的とした製品です。

強風などにより意図しない方向に風が流れることがあります。

トルネックスは、オフィスビル、商業施設、工場、公共施設等に設置されているフェンスタイプの屋外喫煙所向けに煙流出抑制機器「屋外エアカーテン」を開発しました。

2025年7月より全国にて販売開始します。

近年、屋外喫煙所においては、灰皿だけの設置から一定の高さのフェンスで囲ったタイプの喫煙所に変化をしています。

喫煙所はフェンスで囲われていますが、その環境により煙やにおいがフェンスの外に流れることがあり、喫煙所の側近において、においの問題が発生するケースがあります。

そこで、トルネックスは屋外専用の煙流出抑制機器として「屋外エアカーテン」を開発。

抑制したい方面に機器を設置し、秒速7.5メートルのエアカーテンで煙の流出を抑制します。

本体はステンレス製で屋外環境に対応し、防水ファンを採用することで屋外保管にも耐える製品となっており、吹出口は、「水平吹き」と「斜め上吹き」の2種類から導入時に選択可能な仕様となっています。

また、吹出口にハニカム整流板を採用することで、直進的なエアーを吹き出すことが可能です。

省エネルギー設計により消費電力を抑え、1台あたり60ワットの低消費電力を実現しました。

多くのフェンスタイプの屋外喫煙所は24時間運用されており、それに合わせた24時間の連続運転であっても電気代を抑えることができます。

さらに、臭気問題にも対策できるよう、本体内部には従来喫煙所で多くの実績がある専用中和消臭剤を内蔵することが可能です。

「屋外エアカーテン」は、既存のフェンスタイプの屋外喫煙所に後付けで取り付けることが可能です。

メンテナンスも容易で、吸気口のプレフィルターの清掃や中和消臭剤交換も特殊な工具を使わずに行えます。

また、この機器は喫煙所以外でも多様な用途で活用可能です。

工場の煙抑制、厨房の排気口近辺での湯気抑制、焼肉店やバーベキュー施設での煙の抑制など、屋外で発生する煙や湯気の流出抑制が必要な場面で効果を発揮します。

価格はオープン価格で、2025年7月から全国での販売を開始します。

受動喫煙防止対策の強化が求められる中、フェンスタイプの屋外喫煙所における煙の流出抑制という新たなニーズに対応する製品として、オフィスビル、商業施設、工場、公共施設などでの導入を見込んでいます。

設置イメージ

吹出口にはハニカム整流板を採用

中和消臭剤用ポケット

