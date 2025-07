¥«¥é¥À¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÈþ½÷¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¥³¥ß¥Ã¥È¡ª¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Æ¥£JAPAN¡¿Laulea¡Ø¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù

グローバルユニティJAPANとLauleaは、内面からの健康と美を引き出す新たな取り組みとして、ビューティーコンテスト『Global Unity Japan 2025』のファイナリスト約70名が参加するビューティーキャンプにて、カラダの内側の美を測定する「メディカルチェックプログラム」を導入します。

グローバルユニティJAPAN/Laulea『メディカルチェックプログラム』

グローバルユニティJAPANとLauleaは、内面からの健康と美を引き出す新たな取り組みとして、ビューティーコンテスト『Global Unity Japan 2025』のファイナリスト約70名が参加するビューティーキャンプにて、カラダの内側の美を測定する「メディカルチェックプログラム」を導入。

このプログラムは、これまで感覚的な実感に留まりがちだったインナービューティーや健康を“見える化”し、より望ましい状態への変化を科学的に支援するプログラムです。

2025年7月20日(日)の初回ビューティーキャンプにて血液や体組成の検査を実施した後、医師・管理栄養士が状態分析を行い、約70名のファイナリストに対して個別にフィードバックや分子栄養学の知見を活かした指導を行います。

さらに、RIZAP(ライザップ)のトップトレーナーによる運動支援を通じて、内面からの変化を後押しします。

「人生100年時代」という言葉が市民権を得た現在、SNSなどで目にする同世代の姿に背中を押され、年齢をハードルにせず、自己変革のきっかけとしてコンテストに挑戦する女性が増加傾向にあります。

勇気を出して一歩を踏み出した女性たちが抱く変化への期待に確かな手応えを提供すべく、GUJは医学会(※1)の後援を受ける唯一のビューティーコンテストとして、本プログラムを通じて内面からの変化を数値で示すことで、参加者一人ひとりの努力と成長を実感に変え、その先の人生にも持続可能な美と健康の習慣を根付かせていきます。

なお、本プログラムを通じて大きな変化を起こした上位2名(予定)のファイナリストは、2026年に実施される複数の世界大会に日本代表として選出され、さらなる飛躍の舞台が与えられます。

一般社団法人グローバルユニティJAPAN 代表・山本 江示子のコメント:

GUJは医学会(※1)から後援を受け、ファイナリストが参加するビューティーキャンプにおいて、特に未病に対するエビデンスあるインナービューティーメソッドを積極的に取り入れることで外見と内面の両方の変化を応援し、2023年および2025年のミセスコンテスト世界大会にてグランプリを輩出してきました。

また、GUJの活動成果を医学会に還元すべく、実施が簡易な運動で健康不安を取り除くメソッドを日本抗加齢医学会2025で発表するなど、学術活動にも力を入れています。

コンテストに参加する女性たちは、エイジングによる外観の印象や健康への不安を改善させるには、自分一人ではなく、切磋琢磨の環境の中で仲間たちと高め合いながら想像以上の変化を起こすことを期待します。

しかし、期待していた変化が予想よりも曖昧な手応えしか感じられないケースも少なくありません。

それは、これまで変化を「見える化」する明確な手段が見出されていなかったためです。

このギャップを解消するため、GUJでは、ラウレア社の全面協力のもと「メディカルチェックプログラム」を通じて体内の変化を数値化・言語化し、参加者の多くが望む健康と美の変化の実感を高めていきます。

(※1)一般社団法人 国際先進医療統合学会(WAAIM)

GUJ代表 山本 江示子

□「メディカルチェックプログラム」とは?

初回および最終のビューティーキャンプで血液や体組成を検査し、参加者の体内状況をチェック。

医師・管理栄養士・トレーナーがチームを組み、各個人のデータを基にした美を高める予防医療情報を提供すると共に実践を促し、各個人の変化が外見や内面(マインド)にどう影響を与えたのかを数値で評価します。

この取り組みにより、コンテスト期間中だけでなく終了後も持続的に美と健康を維持する予防医療を推進し、コンテストをきっかけに多くの女性たちが豊かで幸せな人生を築くとともに、そのポジティブな波紋が家族や仲間、社会にも広がっていくことを期待しています。

《実施メソッド》

■ラウレア『体内MAP』(生化学検査/体成分分析/スクリーニング)

※体内の免疫、炎症、体質、生活習慣、ストレス耐性、自律神経などの状態解析を実施

↓

□医師と管理栄養士による結果解析とフィードバック

□RIZAP(ライザップ)トップトレーナーによる運動支援

□医師による分子栄養学的指導とメディカルコーチング

《初回実施日時/場所》

2025年7月20日(日)10:00〜16:00/ロームシアター京都(ノースホール)

《対象者》

2025年度『Global Unity japan』ファイナリスト(約70名)

□ラウレア『体内MAP』とは?

『体内MAP』は、以下の特徴を備えた健康可視化ツールです。

・未病サインの見える化

病気ではないけれど確かに存在する「なんとなく不調」を数値化・分類し、心と体の状態を映し出します。

・54タイプ分類×三層構造の解析

体質・生活習慣・ストレス耐性をもとに独自のアルゴリズムで54タイプに分類。

「過去(体質)」「現在(現状の心身バランス)」「未来(今後のケア指針)」の三層で状態を解析します。

・6つの視点でバランス評価

「心・脳・体」の元気度、「活性・生存・生活エネルギー」のバランスを測定し、どこにエネルギーが偏り、どこが不足しているのかを可視化します。

・個別最適なセルフケア提案

結果に基づき、栄養素、生活習慣、思考習慣の改善アドバイスを提供します。

・企業の健康経営に直結

社員の安心感、組織の活性化、定着率向上、離職リスク低減を支援します。

体内マップ

株式会社Laulea 代表取締役・加戸 望杏子のコメント:

自分のように「なんとなくの不調」に悩み、数字に表れない不安を抱える人たちの力になりたい―

そんな思いから生まれたのが『体内MAP』です。

体内MAPは、忙しさの中で見落としがちな心と体の声に気づくためのツール。

健康診断では見えない「未病のサイン」を体質・生活習慣・ストレス耐性から54タイプに分類し、見える化します。

そして、「心」「脳」「体」や「活性・生存・生活エネルギー」の6つの視点から心身のバランスを数値化します。

過去・現在・未来の物語を見つめ直し、自分に合ったセルフケアや生活改善、思考習慣のヒントを届けるための地図です。

「なんとなくの不調」を放置せず、自分を大切にする一歩を踏み出してほしい――『体内MAP』には、そんな私の願いが込められています。

株式会社Laulea 代表取締役 加戸 望杏子

□ビューティーキャンプが生む「美と健康の連鎖」

〜『Mrs Asia Pacific 2024』(世界大会)出場者の声〜

・比嘉 玲央奈さん

コンテストで得た教訓として、女性の力の重要性を感じました。

女性が元気でいると、周りを巻き込んだ力強いコミュニティが形成されると信じています。

次は私が皆を支え、愛と勇気を届ける番です。

・田所 雅江さん

コンテストでの経験は、私にとって一生の宝物です。

その教訓は「支え合うことで成長できる」ということです。

日常生活でも、努力し続ける姿勢や他者を尊重することの重要性を伝えていきたいです。

私の経験が誰かの勇気や希望になれば嬉しいです。

・原田 杏子さん

この経験を通じて、新しい自分と出会い、挑戦することの意義を実感しました。

これからは、チャレンジすることの重要性を周囲に伝えていきたいと思います。

コンテストは、助け合いや心の繋がりを得る素晴らしい場でした。

・相澤 加奈さん

キャンプ中、この経験は美と健康をテーマにした活動にもつながり、来年に向けて学びを深め、自分の可能性を広げることができました。

コンテストは私の人生の集大成になりました。

・美濃岡 京子さん

コンテストを通じて、自分の人生を自分でデザインし、切り開くことの重要性を学びました。

常に自分を信じて進むことで、予想外の出来事にも柔軟に対応でき、学びが、今後の自己成長に繋がると確信しています。

□株式会社Lauleaについて

株式会社Lauleaは、「心・身体・職場環境」の3要素を整える「トリプルヘルスサポート」で、企業と従業員の健康を包括的に支援しています。

従業員の状態や職場の課題をデータで可視化し、個別に最適な施策を通じて生産性と幸福度の向上を実現。

中小企業の健康経営パートナーとして、健やかで持続可能な成長を共に目指します。

【Lauleaの理念】

「心と体の健康」「日常の健やかさ」を支え、企業・社会の健康寿命を延ばすこと。

【Lauleaのビジョン】

・個人の健康状態の可視化

・経営者・人事が伴走できる健康の仕組み提供

・未病対策による組織力向上・職場活性化

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post カラダの内側から美女への進化をコミット!グローバルユニティJAPAN/Laulea『メディカルチェックプログラム』 appeared first on Dtimes.