ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『NHKいないいないばあっ!』グッズを紹介します!

セガプライズ『NHKいないいないばあっ!』グッズ

投入時期:2025年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで人気の乳幼児向け番組『いないいないばあっ!』からプライズグッズが登場!

夏らしい帽子がよく似合う「ワンワン」のぬいぐるみと、いろいろな表情がかわいい「ワンワン」と「ぽぅぽ」のぬいぐるみがラインナップされています☆

NHKいないいないばあっ! ワンワンのLぬいぐるみ 〜SUMMER〜

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約18×10×33cm

種類:全1種(ワンワン)

帽子をかぶった、かわいい「ワンワン」のぬいぐるみ。

いっしょにお出かけしたくなる、夏にぴったりのグッズです☆

NHKいないいないばあっ! ワンワン&ぽぅぽのぬいぐるみ 〜表情いろいろ〜

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約8×7×15cm

種類:全4種(ワンワン(ウィンク、ハート)、ぽぅぽ(スマイル、はみがき))

特徴的な表情がキュートな「ワンワン」と「ぽぅぽ」のぬいぐるみ。

見ているだけで笑顔になれる、「ワンワン」のウィンク姿や「ぽぅぽ」のスマイルがデザインされています。

さらに、一緒に歯磨きがしたくなる「ぽぅぽ」のはみがきぬいぐるみもラインナップ☆

「ワンワン」と「ぽぅぽ」の魅力いっぱいのぬいぐるみ。

2025年7月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『NHKいないいないばあっ!』グッズの紹介でした☆

