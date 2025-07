¥¢¥¹¥Ù¥¹¥ÈÄ´ºº¤ËÆÃ²½¡ª´Ä¶­¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥³¥Þ¥Í¡¼¥¸DX for¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¡×

環境テクノソリューションは、独自開発の調査システム「エコマネージDX」を様々なニーズに合わせてシリーズ化し、今回アスベスト調査に特化した「エコマネージDX forアスベスト」をリリースします。

環境テクノソリューション「エコマネージDX forアスベスト」

環境テクノソリューションは、独自開発の調査システム「エコマネージDX」を様々なニーズに合わせてシリーズ化し、今回アスベスト調査に特化した「エコマネージDX forアスベスト」をリリース。

■「エコマネージDX forアスベスト」の特長

本システムは、アスベスト分析のための試料採取時に、採取箇所・試料番号・採取状況の写真撮影などを現場でリアルタイムに記録・管理できるクラウドベースの調査支援ツールです。

調査担当者は、事前に登録された基礎情報をもとに、現場でタブレットを使用して撮影・記録・試料発送情報の入力を行うことができ、そのすべてのデータは自動的にクラウドへ保存されます。

本社側では、複数の現場・複数の調査者が同時進行している状況でも、リアルタイムで進捗確認やデータ管理が可能となり、調査の効率化と報告書作成の迅速化に大きく寄与します。

アスベスト調査時の使用風景

■主な機能

●現場での写真撮影、採取情報の入力・管理

●タブレットによる簡易操作

●試料発送情報の記録・トラッキング

●本社とのリアルタイムデータ共有

●調査報告書への自動反映機能

アスベスト調査業務の流れ

主な機能要件

報告書イメージ

