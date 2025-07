¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Èºî²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ÎÆÈÁÏÀ­¤ò¡¢ ¥Ç¥¶¥¤¥óÁÇºà¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤äPR¤Ë³èÍÑ¡ªTARO WORKS¡ÖAinD(¥¢¥¤¥ó¥É)¡×

TARO WORKSは、20年のアートギャラリーの運営、17年にわたるデザイン制作の実績を活かし、新サービス「AinD(アインド)」をリリースしました。

TARO WORKS「AinD(アインド)」

TARO WORKSは、20年のアートギャラリーの運営、17年にわたるデザイン制作の実績を活かし、新サービス「AinD(アインド)」をリリース。

AinDでは、商用利用の許諾を得たプロのアート作家の作品を、様々な商品やプロモーションに利用できるデザインの素材として提供します。

利用料の一部はアート作家に分配され、日本のアートの発展に貢献します。

【AinDのこだわり】

・掲載作品はすべてプロのアート作家によって制作された作品で、デザイナーとキュレーターによって選定しています。

・掲載作品はすべて手描きによって制作されています。

デジタル技法や生成AIにはない細やかさと上質さを備えています。

・作品の利用にはアート作家の確認が必要など、アート作家が参加しやすい仕組みにしています。

・ユーザーとアート作家のやり取りはAinDが仲介し、質の高いアウトプットになるように調整します。

アート作品の画像を用いることで、デザインはより個性的に、より上質になります。

