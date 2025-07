5人組ガールグループ・ILLIT(YUNAH、INJU、MOKA、WONHEE、IROHA)が、9月1日にJapan 1st Single「時よ止まれ」で日本デビューを果たすことが14日、発表された。「時よ止まれ」は、9月1日に音源デジタルリリース、発売記念ショーケースが開催され、3日にCDリリースされる。それに先立って、きょう14日午前0時には、グループ公式SNSでアルバムロゴが公開された。アルバムロゴにはポップで弾けるイメージが盛り込まれ、ILLITが披露する初めての日本シングルへの期待を高めている。

今作は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきとはかない青春が盛り込まれた作品となっており、新たな日本オリジナル2曲に加え、3rd Mini Album『bomb』タイトル曲「Billyeoon Goyangi(Do the Dance)」の日本語バージョン、日本オリジナル曲「Almond Chocolate」の全4曲が収録される。ILLITは2024年3月に1st Mini Album『SUPER REAL ME』でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、さまざまなチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。同年10月にリリースされた2nd Mini Album『I’LL LIKE YOU』は、オリコン週間洋楽アルバムランキングで1位を獲得。同年末には『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』にも初出場し、話題を集めた。25年2月にデジタルリリースされたILLIT初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」も、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のヒットを記録している。オリコン週間ストリーミングランキング(2025/7/7付)で累積再生数5000万回を突破し、海外女性アーティストの今年度リリースタイトルで2025年上半期の再生数1位(2024/12/23付〜2025/6/16付)、海外女性アーティストの今年度リリースタイトル最速で5000万再生(今年度は2024/12/23付〜)という2つの快挙を記録した(オリコン調べ)。ILLITは今後も積極的な日本活動を控えている。初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を8月10日、11日に神奈川・ぴあアリーナMMで、9月3日、4日に大阪・大阪城ホールで2都市4公演開催する。さらに、9月14日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』への出演も決まっており、IVEと共にK-POPガールグループで初出演を果たす。