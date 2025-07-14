iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½ÁÛ¡£¤â¤·¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é...
iPhone 17 Air¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
WWDC 2025¤ÇiPhone¸þ¤±ºÇ¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎiOS 26¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡£¥¬¥é¥¹Ä´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎLiquid Glass¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ê¤ê¥á¥â¥ê¤ò¿©¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È´¶¤¸¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¥µ¥¯¥µ¥¯¤ËÆ°¤¯¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅëºÜ¥á¥â¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ°õ¥â¥Ç¥ë¤Ï¥á¥â¥ê8GB¡©Air¤ÈPro¥â¥Ç¥ë¤Ï¥á¥â¥ê12GB¤òÅëºÜ¤«
Ãæ¹ñSNS¤ÎWeibo¤Ë¾ðÊó¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Apple¤¬Àµ¼°È¯É½¤¹¤ëÁ°¤ËiPhone 16e¤ÎÌ¾¾Î¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÄê¾Ç¿ô码»á¡£Æ±»á¤ÎºÇ¿·¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
iPhone 17¡§A19¥Á¥Ã¥×/¥á¥â¥ê8GB
iPhone 17 Air¡§A19 Pro¥Á¥Ã¥×/5¥³¥¢GPU/¥á¥â¥ê12GB
iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max¡§A19 Pro¥Á¥Ã¥×/6¥³¥¢GPU/¥á¥â¥ê12GB
¤â¤·¤³¤Î¾ðÊó¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ÅëºÜ¥á¥â¥ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏiPhone 17¤Î¤ß8GB¤Ç¡¢iPhone 17 Air¤ÈiPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max¤Ï12GB¤Ëº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÊÌ¤ÎÃøÌ¾¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¡¢iPhone 17 Air¤ÎÅëºÜ¥á¥â¥ê¤Ï12GB¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢iPhone 17 Air¤Ï¤¿¤ÀÇö¤¯¤Æ·Ú¤¤¤À¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀµÄ¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¶ñ¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¥¦¥ï¥µ¤Ð¤«¤êÊ¹¤¯¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Pro¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸ºÇ¿·¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤½¤ÎÌäÂê¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¦¥ï¥µ¤Ê¤Î¤Ç¿®ØáÀ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤è¤êiPhone 17 Air¤ÎÈ¯É½¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Source: Weibo via MacRumors