¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¡ß¥Ü¥È¥à¥º¤Î¸ø¼°¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ë¥Ã¥Ñー ¥¿ー¥Ü¥«¥¹¥¿¥àver.¡×¤¬¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¡¡¥´¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¤Ï¡¢¹©¶ñ¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ë¥Ã¥Ñー ¥¿ー¥Ü¥«¥¹¥¿¥àver.¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,380±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Î¥Ë¥Ã¥Ñー¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ë¥Ã¥Ñー¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥¿ー¥Ü¥«¥¹¥¿¥à¡Ö¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー¡×¤Îµ¡ÂÎ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢ÉôÂâ¾Ï¤Î¥ìー¥¶ー¹ï°õ¤È¡¢ÉôÂâ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°Å¤¤ÀÖ¿§¤ò¥°¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¾¯¿ôÀ¸»º¤Î¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ë¥Ã¥Ñー ¥¿ー¥Ü¥«¥¹¥¿¥àver.¡×Á´Ä¹¡§Ìó120mm ½ÅÎÌ¡§Ìó60g ÂÐ±þÁÇºà¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÊPS¼ù»é¡¢PP¼ù»é¡¢ABS¼ù»é¡¢PE¼ù»é¡Ë ÀÚÃÇÇ½ÎÏ¡§¦µ3mm°Ê²¼¤ÎÂÐ±þÁÇºà¤Î¤ßÀÚÃÇ²Ä¡Ê¤¿¤À¤·Æ©ÌÀ¡¦È¾Æ©ÌÀÅù¤Î¹Å¤¤¼ù»é¤Ï¦µ1mm°Ê²¼¤Ë¸ÂÄê¡Ë ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥Ã¥Ñー¥¥ã¥Ã¥×ÉÕÂ°
¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢ÌÏ·¿¹©¶ñ¤Ë¤â¡£- ¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¡Ú¸ø¼°ÄÌÈÎ¡ÛÌÏ·¿¹©¶ñ Ä¾±ÄÅ¹¾ðÊó (@godhandshop) July 11, 2025
¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¡ß¥Ü¥È¥à¥º¤Î¸ø¼°¥³¥é¥Ü¡£
¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー¤ò»×¤ï¤»¤ë½Å¸ü¤ÊÀÖ¡£
ÉôÂâ¾Ï¤Î¥ìー¥¶ー¹ï°õ¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Îµæ¶Ë¥Ë¥Ã¥Ñー¡£
¤³¤ì¤Ï¡È¾þ¤ëÆ»¶ñ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡È»È¤¦Ê¼´ï¡É¤À¡£
¥³¥Á¥é¢ªhttps://t.co/I9Hvd03D1Y pic.twitter.com/oB0GYp643L
(C) SUNRISE