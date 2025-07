SEVENTEEN¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¥É¥ó¥­¤ËÅÐ¾ì·èÄê♡

K-POPファンの皆さん、そしてサンリオラバーの皆さんに嬉しいニュース♡大人気ボーイズグループ「SEVENTEEN」と「SANRIO CHARACTERS」が夢のコラボレーション!ドン・キホーテ対象店舗にて、ここでしか手に入らないオリジナル描き起こしイラストを使用した商品が登場します。気になるラインナップは続報待ちですが、今からワクワクが止まらない注目コラボです♪

メンバー×サンリオの激かわペア♡

今回の注目は、メンバーそれぞれがサンリオキャラクターとペアになったオリジナルイラスト♡

例えば、S.COUPSはリトルツインスターズ、JEONGHANはマイメロディ、JOSHUAはシナモロールといった、ファンにはたまらない組み合わせがずらり!推しとあなたの推しキャラが重なるかも…?

あなたの“推し×推し”をぜひ見つけてください。

描き起こしデザインはここだけ!

「S.COUPS」 × 「リトルツインスターズ」

「JEONGHAN」 × 「マイメロディ」

「JOSHUA」 × 「シナモロール」

「JUN」 × 「ハローキティ」

「HOSHI」 × 「コロコロクリリン」

「WONWOO」 × 「クロミ」

「WOOZI」 × 「こぎみゅん」

「THE 8」 × 「けろけろけろっぴ」

「MINGYU」 × 「ポムポムプリン」

「DK」 × 「ポチャッコ」

「SEUNGKWAN」 × 「バッドばつ丸」

「VERNON」 × 「タキシードサム」

「DINO」 × 「ハンギョドン」

今回のアイテムは、全て『SEVENTEEN』×『SANRIO CHARACTERS』のためだけに描き起こされたオリジナルイラストが使用される特別仕様。

今しか手に入らない限定ビジュアルで、バッグやポーチ、ステーショナリーなどの展開が予想されます。アイテム詳細はドン・キホーテの公式からの続報をチェック!

SEVENTEEN: ©PLEDIS ENTERTAINMENT & HYBE. All Rights Reserved.

サンリオキャラクターズ:©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662028

©Don Quijote Co., Ltd.

販売店舗や詳細は今後公開予定

発売はドン・キホーテの対象店舗で実施される予定ですが、具体的な店舗名や商品ラインナップ、販売方法などはまだ未発表。

公式発表を見逃さないよう、SEVENTEEN公式SNSやドンキの情報もこまめにチェックしておくのがおすすめです。入手困難になる前に、しっかり準備しておきましょう♪

推しとキャラの奇跡の出会いにときめいて♡

SEVENTEENとサンリオが贈る、まさに“夢”のようなコラボレーション♡描き起こしの限定デザインは、あなたの毎日をもっとかわいく彩ってくれるはず。

ファンなら見逃せないこのスペシャルアイテムは、発売前から話題沸騰中!気になる続報を楽しみにしつつ、あなたの“推し×推し”に出会う準備をしておきましょう♪