[7.13 クラブW杯決勝 チェルシー 3-0 パリSG ニューヨーク] チェルシー の優勝で幕を閉じたクラブワールドカップ2025だが、試合終了直後には両チーム同士の大きな対立が発生した。パリSGのルイス・エンリケ監督が相手FWジョアン・ペドロの顔を殴るような様子も国際映像に捉えられていたが、指揮官は記者会見で「選手たちを離すことが目的だった」と弁明した。3-0でチェルシーが勝利した試合終了直後、ピッチ中央付近では両チームから一部の選手が興奮して対立し、それをおさめようとする選手も含めて大きな揉み合いの輪が生まれてしまった。そうした状況でチェルシーのMFアンドレイ・サントスとペドロ、パリSGのGKジャンルイジ・ドンナルンマとDFアクラフ・ハキミが対立する間に入ったエンリケ監督はペドロに両手で押しあった後、左手で顔を殴るような形になっていた。

