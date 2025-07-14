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The match is over¡Ä but the tempers aren¡Çt— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
Tensions were boiling after full-time.
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