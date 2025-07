OpenAIのサム・アルトマンCEOは、OpenAIが2025年7月中に予定していたオープンモデルのリリースを延期すると発表しました。このオープンモデルはすでに一度リリースが延期されていますが、アルトマンCEOは「さらなる安全性を検証するため、リリースを無期限に延期する」と述べています。OpenAI delays the release of its open model, again | TechCrunch

we are going to take a little more time with our open-weights model, i.e. expect it later this summer but not june.



our research team did something unexpected and quite amazing and we think it will be very very worth the wait, but needs a bit longer.— Sam Altman (@sama) June 10, 2025

we planned to launch our open-weight model next week.



we are delaying it; we need time to run additional safety tests and review high-risk areas. we are not yet sure how long it will take us.



while we trust the community will build great things with this model, once weights are…— Sam Altman (@sama) July 12, 2025

Hi,

We’re delaying the open weights model. Capability wise, we think the model is phenomenal - but our bar for an open source model is high and we think we need some more time to make sure we’re releasing a model we’re proud of along every axis. This one can’t be deprecated! https://t.co/8G9EnEjonr— Aidan Clark (@_aidan_clark_) July 12, 2025

OpenAIのオープンモデルのリリースは、GPT-5のリリースと並んで注目されていました。クローズドモデルのGPT-5と異なり、オープンモデルは開発者が自由にダウンロードしてローカルで実行できるようになるため、大きな期待が寄せられていました。IT系ニュースサイトのTechCrunchによれば、OpenAIのオープンモデルは個人利用や商用利用の制限がほとんどない、非常に寛容なライセンスを検討しているとのこと。さらに、OpenAIはDeepSeekやLlama、Gemmaといった他のオープンモデルと比較してベンチマークスコアでトップに立つことを目指しており、アルトマンCEOも「予想外かつ驚くべき成果を上げました。待つ価値は十分にあると考えていますが、もう少し時間がかかります」と述べており、その性能にも注目が集まっています。アルトマンCEOはオープンモデルを2025年夏にリリースすることを、2025年4月にX(旧Twitter)で発表しました。しかし、2025年6月に「オープンウェイトモデルについてはもう少し時間をかける予定です。つまり、6月ではなく今年の夏の後半に予定しています」と述べ、リリースを延期することを発表しました。そして2025年7月12日、アルトマンCEOは「延期するのは、追加の安全性テストを実施し、リスクの高い領域を確認する時間が必要なためです。どのくらいの時間がかかるかはまだわかりません。コミュニティがこのモデルで素晴らしいものを構築してくれると信じていますが、一度重み付けをすると、元に戻すことはできません。これは私たちにとって新しいことであり、正しく実行したいと考えています。悪い知らせを伝えて申し訳ありません。私たちは一生懸命働いています」とコメントし、リリースの無期限延期を明らかにしました。アルトマンCEOの発言を受けて、OpenAIの研究担当バイスプレジデントであるエイダン・クラーク氏は「機能面では素晴らしいモデルだと考えていますが、オープンソースモデルに対する私たちの基準は高く、あらゆる面で自信を持ってリリースできるモデルを確実にリリースするには、もう少し時間が必要だと考えています」と語りました。なぜアルトマンCEOがリリース直前になって延期したのかについて、ソーシャルニュースサイトのHackerNewsやXでは、MoonshotのオープンソースAIモデル「Kimi K2」が発表されたからではないかと指摘されています。Kimi K2は主要なベンチマークでGPT-4.1やDeepSeek-V3などのモデルよりも優れた性能を発揮したとアピールされており、リリース直前にKimi K2が登場したことで、OpenAIはオープンモデルの「予想外かつ驚くべき成果」がかすんでしまうことを恐れたのではないかといわれています。GPT-4.1超えの中国製AIモデル「Kimi K2」が無料公開される、複数のテストでGPT-4.1やClaude 4 Opusを打ち負かしエージェントタスクもこなす - GIGAZINE