【自分専用のオリジナル】(北九州市 AW11 間も無く還暦) 先日はNo.1865で混沌とした部屋を取り上げて頂き誠に有難う御座いました。 まさか本当に載ってしまうとは思って無かったので8年も前の写真を送ってしまいました。 興味を持って頂いた様なので改めて現行ラインナップの部屋と、例のピンクギターの詳細をご紹介致します。 エレキギターとしては5本目に当たり某ギター製作専門学校の課題2作目となります。1作目はストラトタイプのボディーを加工して既製品のネックと組み合わせて完成でしたが、2作目はメイプル3Pのネック材にマホガニーのウイングを貼ったスルーネック構造でボディー形状から全て自分で考える事になりました。 ボディー形状はレスポールのテンプレートを使いカッタウェイ側をトレース、その図面を半分に折って左右対称を狙いました。ネックセット位置に最終22Fが来る様に指板の位置を決めて、ヘッドの形状も左右対称! トレモロも考えましたが折角のスルーネックをザグリで途切れさせるのは勿体ないと思いストップテールピース&チューン-O-マチックにして、手持ちのギターがハンバッカーばかりだったので3シングルを選びました。 奇抜なピンクのボディーカラーは、その当時に使ってた安いシャーペンの色を参考に調色してます…凄く鮮やかな色でしたが今は焼けが入って落ち着いて来てます。 PUは後から替えれば良いと思ってましたが、妙に素直でエフェクトの掛かりが良いので未だに初期スペックのまま、変わったのはヘッド落ちするのでストラップピンをネックジョイント裏から上のホーンに移したくらいです。 ちなみに当時の学校紹介が載る別冊付録に塗装前の状態で載せて頂きました♪ ◆ ◆ ◆ 8年前の写真だったとのことですけど、今の写真を見てもカオスさは変わらない。沼という湿地帯の形相です。WカッタウェイのTV系シェイプだけど、スルーネックなんですね。ベタ塗りされているんで全く気付かないけど、脱いだら凄いってやつ。エロいなあ。ハイポジションも弾きやすそう。サーキット周りはシンプルな設計ですけど、オールラウンドに使えそうで一生のお供になりそう。ギブソン系の作りで3シングルのモデルって、未だに市場には少ないですもんね。ヘッドを見てYAMAHA SXを思い出したけど、そういやSXに3シングルってあったなあ。再発してくれないかな…。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

