7月14日 発表 【ハロウィーン・ホラー・ナイト】 開催期間:9月5日~11月3日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、期間限定イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の「ゾンビ・デ・ダンス」にて、King Gnuのコラボレーションを実施することを明らかにした。「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の開催期間は9月5日から11月3日まで。

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は、毎年実施されているハロウィーン・イベント。「ゾンビ・デ・ダンス」では、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」期間中の日没後にパークがゾンビの恐怖で震撼する中、ゲストとパークが一体となる。

今年2025年は、「ゾンビ・デ・ダンス」の楽曲は「King Gnu」の楽曲「SO BAD」。本楽曲は、「ゾンビ・デ・ダンス」のためにKing Gnuが書き下ろしたオリジナル新曲で、常田大希氏が作曲・作詞を担当している。なお、新曲「SO BAD」のフルバージョンは9月5日に発表予定。

King Gnu

大量ゾンビが狂暴化! 超絶スケールの恐怖「ストリート・ゾンビ」とパーク中が一体となる“超熱狂”のダンスタイム「ゾンビ・デ・ダンス」がパワーアップ

今年の「ストリート・ゾンビ」は、昨年2024年よりもより一層“超狂暴化”した大量ゾンビが暴れまわり、絶叫が響き渡る恐怖に満ちた新演出となる。パーク中が一体となって踊り狂う「ゾンビ・デ・ダンス」は、初コラボレーションによる楽曲に加え、振付けも一新し、パワーアップする。

今年は凶悪ゾンビを乗っ取り狂暴化させる「ゴースト」と「治安部隊“レグルス・プライド”」が新登場。治安部隊ですら戦闘不能になるほど凶暴化していくゾンビが、唸り叫びながらゲストに襲い掛かり、ストリートには「SO BAD」が鳴り響く予測不能な夜がやってくる。

「ストリート・ゾンビ POWER UP!」凶悪ゾンビの大群に溺れる! 絶望のストリートで絶叫せよ

【ストリート・ゾンビ POWER UP!】

想像を絶するその獰猛さに、もはや治安部隊すら戦闘不能――

ありえないほど大量&最凶、超超超超狂暴化したゾンビの群れに、あなたの身ひとつで立ち向かえ!!

次々襲いくるゾンビからどうにか逃げ切った矢先、犠牲者たちの飛び散る血しぶきを全身に浴びる……

絶望シーンの連続に、もう、発狂寸前!!地獄のストリートで絶叫しまくる、超解放の瞬間を味わえ。

ストリート・ゾンビ

開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)

開催時間:18時~ パーククローズ

「ゾンビ・デ・ダンス POWER UP!」

【ゾンビ・デ・ダンス POWER UP!】

無法地帯と化した恐怖のストリートが、突如、熱狂空間へと生まれ変わる――

あの狂気の宴が、King Gnuの書き下ろし楽曲「SO BAD」でダークに一新。

心乱す音がエリアに響けば、ゾンビが前代未聞の狂暴化。

人もゾンビも入り乱れ我を忘れて踊りまくる、

ゾクゾクするような一体感に、アドレナリン全開!

絶望がやがて痺れるような興奮に変わる、究極体験に、飛び込め。

ゾンビ・デ・ダンス

開催場所:パーク・ワイド

開催時間:18時~ パーククローズ

King Gnu「SO BAD」×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドも期間限定開催決定!

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のイベント期間中、アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にも新曲「SO BAD」が搭載される。スリリングな楽曲とともに、上空を疾走する爽快感があふれるライド・アトラクション体験を楽しめる。

King Gnu「SO BAD」×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

【「King Gnu『SO BAD』×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」開催概要】

期間:9月5日~11月3日

開催時間:パークオープン ~ パーククローズ

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド/ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~

※搭載期間は予告なく変更する場合がある。

新曲「SO BAD」、秋の新TVCMで一部公開! 「正気なんか、失え。」編

7月14日より、今年の「ゾンビ・デ・ダンス」の新曲「SO BAD」がテーマソングの秋の新TVCMが公開される。このCMには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンブランドアンバサダーの北村匠海さんが出演。“正気を失う”ほど強烈な「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の刺激で、北村さんは全身のリミッターがはずれ「人生には、まともじゃいられない日が必要だ!」と叫びながら、狂気の笑みを浮かべてゾンビたちと踊り狂うという様子が映し出される。

新CMは、7月14日より順次放送を開始するほか、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトにて期間限定で公開される。

【秋の新TVCM】

放送予定日:7月14日より順次放送予定

放送エリア:関東/関西/中部/九州(福岡、熊本のみ)/中四国(広島、岡山、香川のみ)

【【正気なんか、失え。】USJハロウィーン TV CM|USJ】【「King Gnu」常田大希氏 コメント】

King Gnuのニューアンセムになるのであろう新曲「SO BAD」。ヌーにとって久しぶりの凶悪且つオルタナティブなチューンが出来上がりました。ハロウィーンに相応しい最悪で最高~の出来ですので、ライブで爆上げするのが楽しみ(※)

(※)ハート

【ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 ハロウィーン・プロジェクト統括ディレクター 鶴隼人(つるはやと)氏 コメント】

クールかつ革新的なサウンドが聴く人を圧倒する「King Gnu」と「ゾンビ・デ・ダンス」のコラボレーションが実現に至ったことを本当に嬉しく思います。これまで以上に、さらに狂暴になった今年の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」だからこその、エンターテイメントに込めた想いを、楽曲制作前から直接、常田様にお話させていただきました。パーク中が一体となり超熱狂できる体験こそが「ゾンビ・デ・ダンス」の最大の魅力です。「SO BAD」が夜のパークに響き渡ることが今から待ち遠しいです。ゲストの皆さまには、「ゾンビ・デ・ダンス」の振り付けも事前にチェックいただき、「最悪で最高」なこの楽曲をパークで全身で感じながら、“正気を失って”踊り狂っていただきたいです。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.



MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.



(C) Nintendo



(C)Sony Music Labels Inc.



TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment



TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.