ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡µå±ã½Ð¾ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¿Í½°¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥¿½ÐÈ¯Á°¤ËµÇ°»£±Æ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½2¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨ÅÐÈÄÍâÆü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï16ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿4²ó¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤ò¤ª¤¼¤óÎ©¤Æ¤·¡¢1°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Î±äÄ¹11²ó¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï7²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤âº£µ¨9¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë5.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éµå±ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¹¥ß¥¹¡¢»³ËÜÍ³¿¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£