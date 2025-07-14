ÆüËÜ¤ÎÀÇ¼ý¡¢75.2Ãû±ß¤Ç5Ç¯Ï¢Â³²áµîºÇ¹â¤Ø¡ÄÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»ºËÉ±Ò¤Ï¡ÖÊñ³çÅª¤ÊÂÐºö¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë
2024Ç¯ÅÙ¤Î²æ¤¬¹ñ¤ÎÀÇ¼ý¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î75.2Ãû±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë¡¿ÍÀÇ¤ä¾ÃÈñÀÇ¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î²ÝÀÇ¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£»ñ»º·ÁÀ®¡¦»ñ»º¾µ·Ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑËÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ê¡ÖÀ©ÅÙÂÐ±þ·¿¡×¤Î»ñ»ºÀïÎ¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÀÇ¼ý¤Ï75Ãû±ßÄ¶¡¢5Ç¯Ï¢Â³²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
2024Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÀÇ¼ý¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î75Ãû2,000²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Î72Ãû761²¯±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀÇ¼ýÁý¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î²óÉü¤äÌ¾ÌÜ½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ëË¡¿ÍÀÇ¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñÀÇ¤ÎÁý¼ý¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤Ï¹¥Ä´¤Ê´ë¶È¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë2Ãû±ßÍ¾¤êÁý²Ã¤·¡¢17Ãû9,101²¯±ß¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ï¹ñÆâ¾ÃÈñ¤Î·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢Êª²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ìó1Ãû9,000²¯±ßÁý¤¨¤Æ25Ãû212²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤ÏÄê³Û¸ºÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÌó8,000²¯±ß¸º¤Î21Ãû2,085²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶âÍ»»ñ»º¤Î±¿ÍÑ±×¤Ë²ÝÀÇ¤Ê¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î±¿ÍÑÀïÎ¬¤âÊÑ²½
ÀÇ¼ý¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê¬ÇÛ¤Îºß¤êÊý¤ä³Êº¹À§Àµ¡¢ºâ¸»¤Î¹±µ×²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÀÇÀ©´Ä¶¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÎ®Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
NISA¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤â¿Ê¤à¡£2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬Èó²ÝÀÇÏÈ¤ÎÂçÉý¤Ê³ÈÂç¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤Î°ìÂÎ²½¡Ê¹ç»»²ÝÀÇ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤âËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÍ»»ñ»º¤Î±¿ÍÑ±×¤Ë²ÝÀÇ¤ÎÌÖ¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢É¬Á³Åª¤Ë±¿ÍÑÀïÎ¬¤ÎÅ¾´¹¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÁêÂ³¡¦Â£Í¿ÀÇÀ©¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£Ä¹Ç¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö110Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÊÎñÇ¯Â£Í¿¡Ë¡×¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤Î°ìÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Á¼°¾å¤ÏÂ¸Â³¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÌ³¾å¤Î±¿ÍÑ¤äÅö¶É¤Î´Æ»ë¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆðÀ¤äÆ¿Ì¾À¤Ï°ìÄêÄøÅÙÂ»¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ò´Þ¤à»ñ»º¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¬°ìÁØ¿ÊÅ¸¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÇÌ³Åö¶É¤ÎÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿»ñ»º¶èÊ¬¤Ë¤â²ÝÀÇ¤ÎÌÖ¤¬¤«¤«¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿É¾²Á°µ½Ì¥¹¥¡¼¥à¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÝÀÇ¶¯²½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ß¡¢Å¬ÍÑÍ¾ÃÏ¤Ï¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º¤òÂ¿¤¯ÊÝÍ¤¹¤ëÁØ¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ»ºËÉ±Ò¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¶¯²½¤Î·¹¸þ¡¢º£¸å¤âÂ³¤¯
ÁêÂ³ÌäÂê¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤ÀÇÍý»Î¤ÎµÜÏ©¹¬¿Í»á¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤è¤êÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»²ÝÀÇ¤Î¶¯²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¶¯²½¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜÀè¤ÎÀáÀÇÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¤Þ¤¿»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊñ³çÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¦ÊÝÁ´¤Îºß¤êÊý¤òº¬Äì¤«¤é¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£Ë¡¿Í¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º´ÉÍý¤ä¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤òÍÑ¤¤¤¿¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¾µ·ÑÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤ËÂ§¤Ã¤¿»ñ»ºÀß·×¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°»ñ»º¤Ø¤Î´Æ»ëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£OECD¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¶¦ÄÌÊó¹ð´ð½à¡ÊCRS¡Ë¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÇÌ³Åö¶É¤Ï¹ñ³°¸ýºÂ¾ðÊó¤ò¼«Æ°Åª¤ËÆþ¼ê²ÄÇ½¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¾ï¤Ë»ñ»º¾õ¶·¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÇ¼ý¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¤É¤³¤Ë²ÝÀÇ¶¯²½¤Î¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥µ¥¤¥ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£Ã±Ç¯ÅÙ¤´¤È¤ÎÀÇÀ©ÊÑ¹¹¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¡ÖÀ©ÅÙ¤Î·¹¸þ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹½¤¨¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ