°ËÂô¥¿¥ª¥ë¤ÏµÞÍî¡¢£³～£µ·î´üºÇ½ªÀÖ»ú¤ò·ùµ¤
¡¡°Ëß·¥¿¥ª¥ë<365A.T>¤ÏµÞÍî¡£Á°½µËö£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£²·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£³～£µ·î¡ËÃ±ÆÈ·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤Ï£²£±²¯£¸£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü£²£²²¯£³£²£°£°Ëü±ß¡¢·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ»²¾È¡Ë¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤Ï£±²¯£³£·£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÆ±£³²¯£´£´£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡¢Æ±¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£µÞÂ®¤Ê±ß¹â¤Ç°ÙÂØÍ½Ìó¤ä³°²ßÍÂ¶â¤Ê¤É¤Î°ÙÂØº¹Â»¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬Â»±×ÌÌ¤Ç¶Á¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò·ùµ¤¤·¤¿Çä¤ê¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤ÎÁý¼ý¡¦ºÇ½ª¹õ»ú¸«ÄÌ¤·¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£Âè£±»ÍÈ¾´ü·«¤ê±Û¤·°Æ·ï¤ÎÇä¤ê¾å¤²·×¾å¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー£É£Ð»ö¶È¤ÎÂç¸ý°Æ·ï¼õÃí¤òÂè£²»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¤Ë¸«¹þ¤à¤¿¤á¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤ÎÁý¼ý¡¦ºÇ½ª¹õ»ú¸«ÄÌ¤·¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£Âè£±»ÍÈ¾´ü·«¤ê±Û¤·°Æ·ï¤ÎÇä¤ê¾å¤²·×¾å¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー£É£Ð»ö¶È¤ÎÂç¸ý°Æ·ï¼õÃí¤òÂè£²»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¤Ë¸«¹þ¤à¤¿¤á¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS