ÎÉÉÊ·×²è¤¬£´Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡¢£²£µÇ¯£¸·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤È³ô¼°Ê¬³äÈ¯É½¤ò¹¥´¶
¡¡ÎÉÉÊ·×²è<7453.T>¤ÏÄ«Êý¤³¤½°Â¤¤¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÀÚ¤êÊÖ¤·£´Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£±£±Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£¸·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò£·£·£°£°²¯±ß¤«¤é£·£·£¶£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£±£·¡¥£³¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£¶£·£°²¯±ß¤«¤é£·£°£°²¯±ß¡ÊÆ±£²£´¡¥£·¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£´£µ£µ²¯±ß¤«¤é£´£·£°²¯±ß¡ÊÆ±£±£³¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤ËÈ¼¤¦Å¹ÊÞ¿ô¤ÎÁý²Ã¤äÇä¤ê¾å¤²¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÃÍ²¼¤²Î¨¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬±Ä¶ÈÍø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü¶ÈÀÓ¤¬·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£¹·î～£²£µÇ¯£µ·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£µ£¹£±£°²¯£¹£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£¹¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£µ£¹£´²¯£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£¹¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£´£³£µ²¯£¹£±£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£¸·î£³£±Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ£±³ô¤ò£²³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤Ë¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤ò¸þ¾å¤·¡¢Åê»ñ²ÈÁØ¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤Ï£±£¹Ç¯£¹·î°ÊÍè£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤ËÈ¼¤¦Å¹ÊÞ¿ô¤ÎÁý²Ã¤äÇä¤ê¾å¤²¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÃÍ²¼¤²Î¨¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬±Ä¶ÈÍø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü¶ÈÀÓ¤¬·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£¹·î～£²£µÇ¯£µ·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£µ£¹£±£°²¯£¹£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£¹¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£µ£¹£´²¯£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£¹¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£´£³£µ²¯£¹£±£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£¸·î£³£±Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ£±³ô¤ò£²³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤Ë¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤ò¸þ¾å¤·¡¢Åê»ñ²ÈÁØ¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤Ï£±£¹Ç¯£¹·î°ÊÍè£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS