¡Öµ´ÌÇ¡×Á±°ïÌòÀ¼Í¥¡¦²¼Ìî¹É¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¬¥é¥±¡¼»È¤Ã¤Æ¤ë¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡×¡Ö¤¨¡¼¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î²æºÊÁ±°ïÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î²¼Ìî¹É¡Ê45¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£ÏºÌò¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢Ç©Æ¦»ÒÌò¤Îµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¤ÇÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àê¤¤»Õ¤Î×½×½¹ð¤«¤é¡ÖÄÌ¿®¡¢IT¤ÎÊ¬Ìî¤Ë»îÎý¡¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È²Ö¹¾¤äµ´Æ¬¤«¤é¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼Ìî¤Ï¡Ö²¿¤ÇÀè¤Ë¸À¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È²Ö¹¾¤é¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡Êµ¡³£¤¬¡Ë¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¬¥é¥±¡¼»È¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¿åÌîÈþµª¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÊÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡×¡Ö¥Þ¥¸¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£