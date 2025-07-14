¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¡ª¡Ústudio CLIP¡Û40¡¦50Âå¤Î¥ª¥·¥ã¸«¤¨♡¡ÖÃå±Ç¤¨¥È¥Ã¥×¥¹¡×
²Æ¤Î¥³ー¥Ç¤Ï¥ï¥ó¥Äー¤Ç´°À®¤¹¤ë¤Ö¤ó¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡©¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢1Ëç¤ÇÃå±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¥Ã¥×¥¹¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ústudio CLIP¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥ê¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥¢ー¥·¥ã¥Ä¡£Æ°¤¤Î¤¢¤ë¿þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¥°¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥Þ¥ó¥Í¥êÃ¦µÑ¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¡ª ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ëÃå±Ç¤¨¥È¥Ã¥×¥¹
¡Ústudio CLIP¡Û¡Ö¿þ¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥·¥¢ー¥·¥ã¥Ä¡×\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤·¤¿¿þ¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤¹¥·¥¢ー¥·¥ã¥Ä¡£·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà´¶¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Êー¤ä¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¿§¹ç¤ï¤»¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë±ü¹Ô¤¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤È¡ý ¥«¥éー¤ÏÁ´5¿§Å¸³«¡£Ã¼Àµ¤Ê¥Ö¥ëー¤Ê¤é¥Õ¥ê¥ë¤Î´Å¤µ¤ò¤Û¤É¤è¤¯¥»ー¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½Ü¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤Ç¤³¤Ê¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×
ÎÃ¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤³¤Ê¤ì´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥ó¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎMAKO¤µ¤ó¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¥·¥¢ー¥·¥ã¥Ä¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç½Å¿´¤ò²¼¤Ë½¸¤á¤ë¤Î¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Å¾å¤¬¤ë¥«¥®¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£