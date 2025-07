多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのダヒョンと俳優のジニョンがW主演を務めるノスタルジック・ラブストーリー映画『You Are The Apple of My Eye(英題)』が、邦題『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』として、8月8日より東京・新宿ピカデリーほか全国で公開される。それに先立って、本編映像と場面写真が9日、公開された。今作が映画初出演・初主演となるダヒョンは、クラスの憧れの的・ソナ、ジニョンは将来の夢もなく、男友だちと遊ぶばかりの毎日を過ごしていた高校生・ジヌを演じる。恋愛とは無縁の日々を送っていたジヌは、ある出来事をきっかけに、成績優秀で品格のあるクラスの模範生・ソナ(ダヒョン)への恋心に気づく。やがて、少しずつ距離を縮め、心を通わせていく2人。青春の輝きが日々を彩っていく。

今回は、ソナとジヌに加え、2人を囲む青春時代をともに過ごしたクラスメイトたちの場面写真が解禁された。恋愛にも進路のことも興味がなく男友だちと騒いでばかりいるジヌは、不器用だが、ソナへの一途な思いをつらぬくという役どころ。ジヌのキャラクターについて監督は「ジヌは率直で、周囲の目を気にせず自分の道を突き進むキャラクターです。彼がこれほど自由で自己肯定感が高いのは、温かい家庭でたっぷりと愛情を受けて育ったからだと思います。このようなジヌの背景を俳優と深く話し合いながら共有し、俳優自身が持つ似た性格を自然に引き出せるようにしました。現場では、カメラが回っている時もそうでない時も、すべてが“本物”であるように心がけました」と、意識的に作られるキャラクターではなくナチュラルにジヌを引き出せるよう演出したという。美しく成績優秀で、周囲を明るく照らしクラス中が憧れるソナ。自由奔放なジヌとは対照的なキャラクター像について、監督は「ソナは社会の規範や枠組みの中で、自分に与えられた役割をきちんと果たしていくタイプの人物です。水と火のようにまったく異なる2人が混ざり合うことこそが“愛”だと思うので、ジヌが持っていないものを持ち、ジヌが尊敬できるような存在であってほしいと考えました」と、優等生というだけでなく、芯を持ち自分をしっかり表現できる自立した女性像に仕上げたと語る。さらに、本作の青春の日々を色濃くする個性豊かなクラスメイトたちが脇を固める。ダンスが好きで、とにかく流行には目がないソナの親友・ジス(キム・ミンジュ)、ソウルからの転校生で、ソナに想いを寄せるジヌのライバル的存在・ソンビン(ソン・ジョンヒョク)、10代後半特有のエネルギーを持て余しているテワン(イ・ミング)、毎日が眠くて仕方がなく、授業中も居眠りしてしまう睡眠担当のビョンジュ(イ・スンジュン)。「こんな同級生いたな」と思わせるような、観る者を“あのころ”にタイムスリップさせる魅力的なキャラクターが集結している。さらに、きょう14日より限定特典付き前売券第2弾の発売も決定。MOVIEWALKER STORE限定特典付き前売券では、ソナとジヌが青空の下笑顔でポーズをとる「ソナとジヌの青春ビジュアルポストカード」、TWICE OFFICIAL FANCLUB限定前売券には、ソナのさまざまな表情を捉えた「ONCE JAPAN限定ビジュアルフォトカードセット(3種)」を特典としてプレゼント。いずれも数量限定での発売となる。