¥É·³»Ø´ø´±¤¬¶ì¸À¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤¬¡×¡¡¤Þ¤¿ÇØ¿®¡Ä¼é¸î¿À¤¬MLBºÇÂ¿7ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ
Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç5¼ºÅÀ¡ÄÇØ¿®ÅêµåÂ³¤¯
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼2 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î»î¹ç¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£µ¨7ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ÎÂ®µå¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬7²ó¤ò7Ã¥»°¿¶¡¢3°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç9¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¸òÂå¡£¤À¤¬¡¢9²ó¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÂåÂÇ¥Þ¥È¥¹¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¿¤Ð¤ì¡¢ÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£±äÄ¹11²ó¤ËÃæ¼´¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î19¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢6·î¤Ï13»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.35¡¢8¥»¡¼¥Ö¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤ËÆþ¤êºÇ¶á4ÅÐÈÄ¤Ç5¼ºÅÀ¤ÈÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤ë»þ¡¢Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëµå¤¬Â¿¤¹¤®¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ê¤¤¤Ä¤â¡ËÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ÎÂ®µå¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Â®µå¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Â¾¤Î½ê¤Ë¤âÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î2µå¼ï¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÖÁê¼ê¤Ï¥¾¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÁÀ¤Ã¤¿½ê¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤À¡×¤È¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡£À©µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¾¯¤·¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤·¤À¤±¤Í¡£Èà¤ò¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë