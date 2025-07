超ときめき♡宣伝部とカルビー株式会社とのコラボによるPR動画『カルビーとつげき宣伝部!』が、2025年7月14日(月)からカルビー公式SNS上で配信される。 今回のPR動画は、超ときめき♡宣伝部のメンバーがカルビー商品担当者の宣伝する新商品の魅力に対して、「ときめく」「ときめかない」をジャッジする動画。メンバーは判定後に試食も行い、素直な意見でカルビーの新商品を“宣伝”。動画は2026年3月まで継続的に配信され、約40種類の商品を紹介予定だ。 カルビーは1年を通して数多くの新商品を展開しており、特にコンビニエンスストアでは新商品の発売数が多く、カルビーが発売するスナック菓子の新商品の約6割はコンビニ向けに開発したものとなっている※。こうした中、コンビニでスナック菓子を購入することが多い10〜20代のお客様により多くの新商品を知っていただきたいという想いから、今回のショート動画企画と超ときめき♡宣伝部の起用が決定した。 また、『カルビーとつげき宣伝部!』の配信開始を記念して、メンバー全員が出演するオープニング動画も公開された。本編動画内のメンバーのかわいらしいリアクションも楽しんでほしい。 ※カルビー2024年度新商品数から推計(PBを除く) 動画企画『カルビーとつげき宣伝部!』 配信開始日:2025年7月14日(月) ※2026年3月頃まで更新予定出演:超ときめき♡宣伝部■配信媒体:カルビー公式YouTube:https://www.youtube.com/@CalbeeJp/shortsカルビー公式Instagram:https://www.instagram.com/calbee_jp/カルビー公式LINE VOOM:https://page.line.me/calbee_jpカルビー公式X(@calbee_PR):https://x.com/calbee_PRカルビー公式Facebook:http://www.facebook.com/Calbee.JP 関連リンク ◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルサイト◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルX◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルYouTubeチャンネル◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルTikTok

