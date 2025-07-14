IVE¡¦¥¤¥½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡È¥Ð¥ºÇä¤ì¡É¤ÎÍ½´¶¡©ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ö»ä¤â¿©¤Ù¤è¡Á¡×¡ÚPHOTO¡Û
IVE¡¦¥¤¥½¤Î¶á¶·¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¥¤¥½¤Î¡È·ã¥ì¥¢¡É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈSHOT
¥¤¥½¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂÚºßÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¾ëÆý¶È¤Î¥¢¥¤¥¹¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥ÈÌ£¤ò¿©¤Ù¤ë¥¤¥½¤Î»Ñ¤ä¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Î¡ÖÆ¦Æý°ûÎÁ ±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¿©¤Ù¤è¡Á¡×¡ÖÆ¦Æý±ö¥¥ã¥é¥á¥ë°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥½¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢7·î5Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 Show¡ª²»³ÚÃæ¿´ in JAPAN¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡þ¥¤¥½ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2007Ç¯2·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î»þ¡¢É´²ßÅ¹¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍý»ö¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯12·î1Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¯¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£