¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¢Ì±´Ö¹Ò¶õµ¡»ö¶ÈCEO¤Ë¥é¡¼¥¹¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼»á
¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Ï¡¢Ì±´Ö¹Ò¶õµ¡»ö¶ÈCEO¤Ë¥é¡¼¥¹¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼»á¤¬2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ï¥°¥Ê¡¼»á¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ëMTU¥¨¥¢¥í¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥º¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ò¡¢2023Ç¯1·î¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¤ÇÊ£¿ô¤Î´ÉÍý¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£µ¡³£¹©³Ø¡¢¹Ò¶õ¹©³Ø¤Î³Ø°Ì¤ÈMBA¤òÍ¤¹¤ë¡£
ÂàÇ¤¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥§¡¼¥é¡¼»á¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥ï¥°¥Ê¡¼»á¤Ï11·î½é½Ü¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥¹¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±ß³ê¤Ê¶ÈÌ³°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¡£