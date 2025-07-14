100Ëü±ß¤Î¼Ö¤ò¹ØÆþ¢ª¹ñ¤«¤é¡ÖºÇÂç80Ëü±ß¡×¤â¤é¤¨¤ë!?¡ÄÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¿½ÀÁÉ¬¿Ü¡ÖÆÃÊÌ¤Ê½õÀ®¶â¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ú¼ÒÏ«»Î¤¬¿½ÀÁ»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡Û
¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¹ØÆþÂå¶â¤Î¡Ö4Ê¬¤Î3¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö5Ê¬¤Î4¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë½õÀ®¶â¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤Ç»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼ÒÏ«»Î¡¦Æ£°æµ®»Ò»á¤ÎÃø½ñ¡¢¡ØÌ¡²è¤È¿Þ²ò¤Ç¤ï¤«¤ë¡¡²ñ¼Ò¤ò¥°¥ó¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÊýË¡¡¡¤½¤ÎÇº¤ß¡¢½õÀ®¶â¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½õÀ®¶â¤Ï¼ÖÎ¾¹ØÆþ¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤ÏÂç¤¤ÊÅê»ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¿ä¿Ê»Ù±ç½õÀ®¶â¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤¬Æ¯¤Êý²þ³×¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢Ï«Æ¯»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¤ÇÉ¬Í×¤Ê¼ÖÎ¾¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÜÆ°¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤ê¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç1¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÉôÉÊ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2±ýÉü¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1±ýÉü¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»þ´Ö¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Î¼ñÌ£¤äÃ±¤Ê¤ë½êÍÌÜÅª¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½ÀÁ¤¬ÄÌ¤ì¤Ð¼ÖÎ¾¹ØÆþÈñÍÑ¤Î4Ê¬¤Î3¤¬Êä½õ¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷30¿Í°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï5Ê¬¤Î4¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬100Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢75Ëü±ß¤Þ¤¿¤Ï80Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½õÀ®¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦²ßÊª¼«Æ°¼Ö
·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à¶ÈÌ³ÍÑ¼ÖÎ¾
¡¦ÆÃ¼ïÍÑÅÓ¼«Æ°¼Ö
µßµÞ¼Ö¤ä¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ê¤É¤Î8¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼ÖÎ¾
¼ÖÎ¾¹ØÆþ¤Î»öÎã
¡ü°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹
¤¢¤ë°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤Ç¤Ï¡¢²ÙÊª¤Ë¥«¥Ð¡¼¤ò¤«¤±¤ëºî¶È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºî¶È¤Î¼ê´Ö¤¬ºï¸º¤µ¤ì¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»¨²ßÈÎÇä¶È¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹
¤¢¤ë»¨²ßÈÎÇä¶È¼Ô¤Ç¤Ï¡¢Æâ¿¦¤Î½¾¶È°÷¤ËºàÎÁ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¾®·¿¼Ö¤Ç²¿ÅÙ¤â±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥ï¥´¥ó¼Ö¤òÆ³Æþ¤·¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤ÎºàÎÁ¤ò±¿ÈÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»þ´Ö¤ÎÀáÌó¤ÈÇä¾å¤²¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Ë·Ò¤¬¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½õÀ®¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò1¿ÍÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç397Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ëµëÉÕ¶â
½õÀ®¶â¤Ï´ë¶È¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê½õÀ®¶â¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢½õÀ®¶â¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
STEP1¡¥¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¸ÛÍÑ¤Ç¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â
½é¤á¤Æ½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢½µ¤Ë2¡Á3Æü¡¢1Æü2¡Á3»þ´Ö¤ÎÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ÏÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¤Î¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¤ÏÀè¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»þ´Ö¸úÎ¨¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë»È¤¨¤ë½õÀ®¶â¤Ç¡¢1¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤ÇÀßÈ÷Åê»ñÈñÍÑ¤Î4Ê¬¤Î3¤¬Êä½õ¤µ¤ì¡¢¾å¸Â³Û¤Ï170Ëü±ß¤Ç¤¹¡Ê60ÊÇ»²¾È¡Ë¡£¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤òºÇÄãÄÂ¶â¤Ç¸ÛÍÑ¤·¡¢¸ÛÍÑ¤«¤é6¤«·î¸å¤Ë»þµë¤ò90±ß°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¿½ÀÁ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ò±Ä¤à¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬¡¢¼«Æ°À¸ÃÏ¤³¤Íµ¡¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¥ª¡¼¥Ö¥ó¡¢POS¥ì¥¸¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡´ï¹ØÆþÈñÍÑ¤Î4Ê¬¤Î3¤¬½õÀ®¶â¤ÇÊä½õ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
STEP2¡¥¸ÛÍÑÊÝ¸±²ÃÆþ¤È¾ºµë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×½õÀ®¶â
¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò½µ20»þ´Ö°Ê¾å¤ËÄ´À°¤·¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×½õÀ®¶â¤Î¡ÖÄÂ¶âµ¬ÄêÅù²þÄê¥³¡¼¥¹¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½õÀ®¶â¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î»þµë¤ò6¡ó¾ºµë¤¹¤ë¤È7Ëü±ß¡¢5¡ó¾ºµë¤¹¤ë¤È6Ëü5Àé±ß¡¢3¡ó¾ºµë¤¹¤ë¤È4Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»þµë1000±ß¤Î½¾¶È°÷¤ò5¡ó¾ºµë¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢»þµë¤Ï1050±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¾ºµë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½õÀ®¶â¤¬¼õµë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
STEP3¡¥Àµ¼Ò°÷²½¤È¸¦½¤¤Î³èÍÑ
½¾¶È°÷¤ò½é¤á¤ÆÀµ¼Ò°÷²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³´ØÏ¢¤Î¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë½õÀ®¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸¦½¤»þ´Ö¤ÏºÇÄã10»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¼Ò°÷²½¤ËºÝ¤·¤ÆµëÍ¿¤ò5¡ó¾ºµë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦½¤ÈñÍÑ¤ÏÁ´³ÛÊä½õ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤¬Àµ¼Ò°÷²½Á°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¸¦½¤¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¸å¡¢µëÍ¿¤ò5¡ó¾ºµë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÛÍÑ¤Ë·×²èÅª¤Ë¸¦½¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½õÀ®¶â¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
STEP4¡¥°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë½õÀ®¶â
Àµ¼Ò°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤¬°é»ùµÙ¶È¤ä²ð¸îµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¸åÉüµ¢¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë½õÀ®¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢µÙ¶È»þ¤ÈÉüµ¢»þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì30Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢¹ç·×60Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð¸îµÙ¶È¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³15Æü°Ê¾å¤Î¼èÆÀ¤ÈÉüµ¢¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë30Ëü±ß¤º¤Ä»Ùµë¤µ¤ì¡¢¹ç·×60Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½¾¶È°÷¤¬°é»ùµÙ¶È¤ò1Ç¯´Ö¼èÆÀ¸å¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ö¶È¼ç¤Ï60Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢²ð¸îµÙ¶È¤òÏ¢Â³5Æü´Ö¼èÆÀ¸å¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢40Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±ç¤¬»ö¶È¼ç¤Ë¤âÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·×²èÅª¤Ë½¾¶È°÷¤ò°éÀ®¤·¡¢³Æ¼ï½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìó400Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î½õÀ®¶â¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤äÆ¯¤Êý¡¢¸¦½¤¥×¥é¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·×²è¤·¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½õÀ®¶â¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬¿½ÀÁ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê½àÈ÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤ò»²¹Í¤Ë¡¢»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È°ÂÄê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Î²èÁü¡Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ1¿Í¤òÁý¤ä¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë½õÀ®¶â ½Ð½ê¡§¡ØÌ¡²è¤È¿Þ²ò¤Ç¤ï¤«¤ë²ñ¼Ò¤ò¥°¥ó¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÊýË¡¡¡¤½¤ÎÇº¤ß¡¢½õÀ®¶â¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê
Æ£°æ µ®»Ò
¥Î¥¨¥ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»öÌ³½ê
ÂåÉ½