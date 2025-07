アイドルグループ「=LOVE(イコールラブ)」が7月12、13の両日、東京・有明アリーナで全国アリーナツアーの追加公演を開催した。今年2月から始まったツアーは全12公演で計約11.5万人を動員。最終日には、グループの8周年を記念したツアーの開催と、19枚目となるシングルの発売を発表した。 今回のツアーは「AIが発達した近未来」がコンセプト。人々が忘れた「感動」を呼び起こすエンタテインメントとしてラ

