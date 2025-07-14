¥É·³¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Öº£Æü¤Ï»³ËÜ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡¾¡¤Á¾ÃÌÇ¤â¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÏÅê¤òÀä»¿
ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â±äÄ¹¤Ç¾¡¤Á±Û¤·
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼2 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤ÎÁ°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤Ç±äÄ¹¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥ä¥Þ¥â¥È¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À©µå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤â¤³¤³¡ÊÅ¨ÃÏ¡Ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬7²ó¤ò7Ã¥»°¿¶¡¢3°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç9¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¸òÂå¡£ÂÇÀþ¤Ï4²ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£5²ó¤Ë¤Ï¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤Î5¹æ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢2ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢9²ó¤Ë¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬ÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢º£µ¨7ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¡£±äÄ¹¤ØÆÍÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢11²ó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤ÇÄÉ¤¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¡¢Á°È¾ÀïºÇ¸å¤Î3Ï¢Àï¤ò2¾¡1ÇÔ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï58¾¡39ÇÔ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë5.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÆ±ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Ç¡¢µå±ãÁ°¤ÎÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¡¢²þÁ±ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÅêµå¡¢ÁöÎÝ¡¢»þ¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤â¡£ÂÇÀþ¤âÄ´»Ò¤òÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤é¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¤Ç¡Ö¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ò¶´¤ó¤À¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÙÍÜ¤Ï¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¯¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ç¡Êµå±ã¡ËµÙ²Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë