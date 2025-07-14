°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÏŽ¢²Æ¤Î¹ó½ë¤È¥²¥ê¥é¹ë±«Ž£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÅß¤Ë½Ð¸½¤¹¤ëŽ¢ÀãÇúÃÆŽ£¤ÇÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Î©²ÖµÁÍµ¡Ø°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²¹ÃÈ²½¤ÇÆüËÜ¤ÎÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
Æî¶Ë¤ÈËÌ¶Ë¤¬µ¤¸õÊø²õ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´¨µ¤Ê¬Îö¤ä¶Ë±²Êø²õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥É¥«Àã¤¬Áý¤¨¤ëÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ËÆüËÜ¶á³¤¤Î¿å¾øµ¤¤âÃí»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÔ½ë¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¼þÊÕ¤Î³¤¿å¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢Åß¤Þ¤Ç¹â²¹¤¬»ýÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¤Ã¤ÆÅß¤Ç¤âÃÈ¤«¤¤³¤¤«¤é¿å¾øµ¤¤¬ÂçÎÌ¤Ë¾øÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¸·Åß´ü¡Ê1¡Á2·îº¢¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌÃÏÊý¤Ê¤É´¨¤¤ÃÏÊý¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Ë¥·¥Ù¥ê¥¢ÂçÎ¦¤«¤éÍè¤ë´¨µ¤¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤Ç¿å¾øµ¤¤òÂçÎÌ¤ËµÛ¼ý¤·¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÀã±À¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤Ç¹ëÀã¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024¡Á25Ç¯¤ÎÅß´ü¤ÎÆüËÜ³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â4ÅÙ°Ê¾å¤â¹â¤¤³¤°è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¹õÄ¬¤ò¼ç¤Ê¸»Î®¤È¤·¤ÆÆüËÜ³¤¤òËÌ¾å¤¹¤ëÂÐÇÏÃÈÎ®¡£¤½¤ÎÎ®ÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»±è´ß¤Þ¤Ç°Û¾ï¤Ë¹â¤¤¿å²¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´¨µ¤¤Î¶¯¤µ¤¬ÃæÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1²ó¤Î¹ßÀãÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÆî¤Ï¶å½£¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó´¨µ¤¤¬Íè¤ì¤ÐÆüËÜ³¤Â¦¤äÅì¥·¥Ê³¤Â¦¤Ï¥É¥«Àã¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ì³µ¤ËÀã¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¨µ¤¤¬¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤Åß´ü¤ÎÃÏ¾åµ¤²¹¤¬ÎíÅÙÉÕ¶á¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢Àã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£Åß´ü¤ÎÃÏ¾åµ¤²¹¤¬ÎíÅÙ°Ê²¼¤ÎÃÏ°è¡¢ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÀã¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢2010Ç¯°ÊÁ°¤è¤ê¤â¿å²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÀã¤Ë¡£
¢£ÂçÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀãÇúÃÆ¡×
¥¸¥ã¥Ñ¥¦¡ÊJAPOW¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Japan Powder Snow¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¡Ê¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿Ê´Àã¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÅß¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¡¼°¦¹¥²È¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤òµá¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤ÀÀã¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥¦ÌÜÅö¤Æ¤Î¥¹¥¡¼°¦¹¥¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¥Ë¥»¥³ÃÏ¶è¤Î¶æÃÎ°ÂÄ®¤â°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åß´üÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ßÀãÆü¿ô¤¬¸º¤ê¡¢ÀÑÀã´ü´Ö¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤Î´ü´Ö¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àã¤¬¹ß¤ë¤È¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¹ß¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿·»þÂå¤ÎÆüËÜ¤ÎÅß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î4Æü¤ËËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»Ô¤Ç¹ß¤Ã¤¿Àã¤Ï¡¢24»þ´Ö¤ÎÀÑÀãÎÌ¤¬124¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤òµÏ¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂçÀã¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖÀãÇúÃÆ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ò·ó¤Í¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç»È¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë°ì°ø¤¬ÌÔ½ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌÔ½ë¤ÈÀãÇúÃÆ¤¬Ï¢º¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÓ¹¤ÇÀãÇúÃÆ¤¬µ¯¤¤¿°ì°ø¤Ï¡¢»°Î¦²¤ÈËÌ³¤Æ»Æî´ß¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¹â²¹²½¤Ç¤¹¡£ÂÓ¹¤ÎÆîÀ¾¤«¤éÄãµ¤°µ¤ËÈ¼¤¦Àã±À¤¬Æþ¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Áí¤¸¤ÆÃÈµ¤¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Æî¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÈ¤«¤¤¤¿¤á¡£ÂÓ¹¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â´¨¤¤ÃÏ°è¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÈµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âÀã¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Åìµþ¤Ç¤âÂçÀã¤ËÃí°Õ
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎËÌ³¤Æ»°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢ÆîÂ¦¤Ë³¤¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÀÎ¤âº£¤â¤¢¤Þ¤êÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢´¨µ¤¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎóÅçÁ´ÂÎ¤¬Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤ËÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢±«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ßÀãÎÌ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÀÎ¤Èº£¤Î´ØÅìÃÏÊý¤ÎÂçÀã¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊÑ²½¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿Ç¯¤Î´ØÅì¤Îµ¤¾Ý´±½ð¤ÎÀÑÀã¿¼¤Î½ç°Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀÑÀãÎÌ¤òµÏ¿¤·¤¿1984Ç¯¤ò½ü¤¯¤È¡¢ÀÑÀã¤¬Â¿¤¤Ç¯¤Ï1990Ç¯Âå°ÊÁ°¤è¤ê¤â¡¢2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¶áÇ¯¤Ç¤¹¡£
¹ßÀãÎÌ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤è¤êÆüËÜ³¤Â¦¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ß¤êÊý¤¬¥É¥«Àã¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤â¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¹õÄ¬¤ÎÂç¼Ø¹Ô¤ÏÅìµþ¤Ë¥²¥ê¥éÍë±«¤È¥É¥«Àã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤Î¹ëÀãÃÏ°è¤Ë
¡ÖÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤¦Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÈ¤«¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ø¡¢ËÌ¶Ë¤Î´¨µ¤¤¬¹¥¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇËÌ¶Ë¤Î´¨µ¤¤ÈÃÈ¿å¤¬½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÌ¶Ë¤Î´¨µ¤¤ÈÃÈ¿å¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì½ê¤ÏÃÏµå¾å¤Ç¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤¬ºÇ¤â´¨ÃÈ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ËÌÊÆÅì´ß¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²ÂçÀ¾ÍÎ¤Ê¤É¡¢´¨µ¤¤ÈÃÈ¿å¤¬½Ð²ñ¤¦³¤°è¤â¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï´¨µ¤¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤â¼å¤¯¡¢¸å¼Ô¤Ï³¤ÌÌ¿å²¹¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤âÄã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎËÌÀ¾¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¶ËÅìÃÏ°è¤ÎÅß´ü¤ÎÃÏ¾åµ¤²¹¤ÏËÌÈ¾µå¤Ç°ìÈÖÄã¤¯¡¢¤½¤³¤«¤éÆüËÜ¤Ø´¨µ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ç®ÂÓÂÀÊ¿ÍÎ¤«¤é¤Ï¹õÄ¬¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ç®ÂÓ¤Î³¤¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¹õÄ¬¤Î¸»Î®Éô¤Ç¤¢¤ë¡¢À¾ÉôÇ®ÂÓÂÀÊ¿ÍÎ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÇ®¤¤³¤¿å¡×¤È¡ÖËÌÈ¾µå¤Ç°ìÈÖÎä¤¿¤¤¶õµ¤¡×¤¬ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÈ¿å¤Î¾å¤Ë¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬¾è¤ë¤È¡¢¿å¾øµ¤¤¬ÂçÎÌ¤Ë¾øÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë½¸Íî¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÊ¿ÌîÉô¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý20Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤¬À¤³¦°ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¿Í¸ý100Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢»¥ËÚ»Ô¤¬À¤³¦°ì¤Ç¤¹¡£Ìó250Ëü¿Í¤¬Êë¤é¤¹»¥ËÚÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î³ä¹ç¤ÇÀÑÀã¿¼¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´¨¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÀã¤Ï¹ß¤é¤Ê¤¤
³¤³°¤Ë¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÀã¤¬¹ß¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÏÌµ¿ÍÃÏÂÓ¤ä¿Í¸ý´õÇöÃÏÂÓ¡£¼ÂºÝ¡¢ËÌÅìÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÌÌ¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤ä¡¢ÆîÊÆ¤Î¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢¤Î¹ßÀãÎÌ¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎËÌ¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤â¡¢¥«¥Ê¥À¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Ë¤Ò¤±¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤ÎÆÃÄ§¤Ï3¤Ä¡£¹â¤¤»³¤¬³¤¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Åß´ü¤Ë¤Ï³¤¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬¤Û¤ÜÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÎÙÀÜ¤¹¤ë³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Î¦ÃÏ¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÃÈ¤«¤¤¤³¤È¡£ÃÈ¤«¤¤³¤¤È¾å¶õ¤ÎÎä¤¿¤¤´¨µ¤¤ÎÁÐÊý¤¬°ì½ï¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»³³ÙÉô¤ò½ü¤¯Ê¿ÃÏ¤ÇÀã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹ß¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
ºÇËÌ¤ÎËÌ¶ËÅÀ¤ä¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î°ìÈÖ´¨¤¤ÃÏ°è¤ÏÀã¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹ß¤ë¤Ë¤Ï¡¢±«¤ÈÆ±¤¸¤¯¿å¾øµ¤¤ÎÂ¸ºß¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÀã¤Ï¹ß¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¤ÌÌ¿å²¹¤È¾å¶õ¤Î´¨µ¤¡¢ÁÐÊý¤Î²¹ÅÙº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Àã¤¬¹ß¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ç¤¹¡£
¢£¹õÄ¬³¤°è¤Î°Û¾ï¹â²¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á
ÆüËÜ¤Ï¡¢ËÌ¶Ë´¨µ¤¤¬Âç¤¤¯Æî¤ØÎ®¤ì¡¢¹õÄ¬¤Ê¤É¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤¤³¤Î®¤¬ËÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¶Ë³¤É¹¸º¾¯¤Ë¤è¤ë´¨µ¤Ê¬Îö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¶¯Îõ´¨µ¤¤¬´Ö·çÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñ¿å²¹¾å¾ºÂ®ÅÙ¤ÎÌó2ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¹õÄ¬³¤°è¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Ï¡¢¥É¥«Àã¤¬Áý¤¨¡¢¹ßÀãÎÌ¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹ßÀãÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤¢¤ë¡¢¼þ°Ï¤Î»³¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÝ¤À¤Ã¤Æ¹â¤¤¡¢ÇòÆ¬»³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»³Ì®¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Åß¤ËËÌÀ¾µ¨ÀáÉ÷¤¬¥·¥Ù¥ê¥¢¤«¤é¿á¤¯¤È¡¢ÇòÆ¬»³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»³Ì®¤Î²¼Î®¡¢ÆüËÜ³¤ËÌÀ¾Éô¤«¤éÆüËÜÎóÅç¤Þ¤Ç¡¢¿ôÉ´¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ëÂÓ¾õ¤Î±À°è¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¶Ë´¨¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢ÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤Ï¡¢ÇòÆ¬»³¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë»³Ì®¤ÇÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÆüËÜ³¤¤ØÈ´¤±¤¿¸å¤Ë³¤¾å¤Ç¹çÎ®¡£ÃÈ¤«¤¤ÆüËÜ³¤¤Î¿å¾øµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÂÓ¾õ¤Î¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀã±À¤Ï¡ÖÀþ¾õ¹ßÀãÂÓ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÝ¤À¤Ã¤¿¥É¥«Àã¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
----------
Î©²Ö µÁÍµ¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤è¤·¤Ò¤í¡Ë
»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Êª»ñ¸»³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø
ËÌ³¤Æ»Âç³ØÍý³ØÉôÃÏµåÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¡£Çî»Î¡ÊÍý³Ø¡Ë¡£¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¡¢³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ïµ¤¾Ý³Ø¡¢µ¤¸õÎÏ³Ø¡£¡Ö±©Ä»¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤ò»Ï¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤Î²òÀâ¤äµ¤¸õ´íµ¡¤ò¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¡£
----------
¡Ê»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Êª»ñ¸»³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø Î©²Ö µÁÍµ¡Ë