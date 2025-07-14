ºæÀµ¾Ï¡ß¾®Àô¹§ÂÀÏº¡ßSixTONES¤¬3À¤ÂåÆÃÈÖMC½¢Ç¤¡¡Àï¸å80Ç¯¤Î²»³Ú¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ¡¡ÆüËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿80Ç¯80¶Ê¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤ò8·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡£²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºæÀµ¾Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºæÀµ¾Ï¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢SixTONES¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëMC¿Ø
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡Ê¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢1945Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î80Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò1Ç¯1¶Ê¤º¤Ä¸·Áª¡£¥¸¥ã¥º¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡¢J-POP¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢SNS¤Î¥Ð¥º¶Ê¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤È¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿1Ç¯1¶Ê¡¢80¶Ê¤òµ®½Å¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÀ¸²Î¾§¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£MC¤Ë¤Ï3À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤¬½¸·ë¡£ºæ¤¬¾¼ÏÂÂåÉ½MC¡¢¾®Àô¤¬Ê¿À®ÂåÉ½MC¡¢SixTONES¤¬ÎáÏÂÂåÉ½MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤ÁËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÀ¸²Î¾§¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÇ®µ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Æ±¶É¤ËÌ²¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å±ÇÁü¤òÂçÊü½Ð¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤ËºÇÂçµé¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¡¢ÎáÏÂ¤Î²Î¼ê¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤â¡£80Ç¯´Ö¤òÂåÉ½¤¹¤ë80¶Ê¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡¢Á´À¤ÂåÉ¬¸«¤Î3»þ´ÖÈ¾¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬ÁÉ¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£ºæÀµ¾Ï
¾¼ÏÂ¤Ï¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤¬»þÂå¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÂ¿¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®Àô¹§ÂÀÏº
¤³¤ÎÅÙÊ¿À®ÂåÉ½¤È¤·¤ÆMC¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¾®Àô¹§ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£80Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤Ç¤¹¤¬º£¤Ê¤ªµ±¤Â³¤±¤ë¤½¤ÎÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²³§¤µ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£SixTONES
¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î3À¤ÂåMC¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢ÎáÏÂÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç80Ç¯80¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈëÂ¢±ÇÁü¤ÈÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºæÀµ¾Ï¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢SixTONES¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëMC¿Ø
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡Ê¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢1945Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î80Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò1Ç¯1¶Ê¤º¤Ä¸·Áª¡£¥¸¥ã¥º¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡¢J-POP¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢SNS¤Î¥Ð¥º¶Ê¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤È¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿1Ç¯1¶Ê¡¢80¶Ê¤òµ®½Å¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÀ¸²Î¾§¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£MC¤Ë¤Ï3À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤¬½¸·ë¡£ºæ¤¬¾¼ÏÂÂåÉ½MC¡¢¾®Àô¤¬Ê¿À®ÂåÉ½MC¡¢SixTONES¤¬ÎáÏÂÂåÉ½MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£ºæÀµ¾Ï
¾¼ÏÂ¤Ï¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤¬»þÂå¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÂ¿¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®Àô¹§ÂÀÏº
¤³¤ÎÅÙÊ¿À®ÂåÉ½¤È¤·¤ÆMC¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¾®Àô¹§ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£80Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤Ç¤¹¤¬º£¤Ê¤ªµ±¤Â³¤±¤ë¤½¤ÎÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²³§¤µ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£SixTONES
¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î3À¤ÂåMC¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢ÎáÏÂÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç80Ç¯80¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈëÂ¢±ÇÁü¤ÈÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£