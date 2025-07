2024年10月から11月にかけて、世界最大級のアリーナ会場・Kアリーナ横浜にて計10日間で約20万人を動員したMrs. GREEN APPLEによる定期公演が<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”>だ。2025年にメジャーデビュー10周年を迎えた彼らの表現力の幅広さを力強く見せつけた本ライブのBlu-ray / DVDが7月8日にリリースとなった。このリリースを記念して7月12日、TOHOシネマズ 六本木ヒルズにて本ライブ映像を映画館で楽しめる一度限りのスペシャルなイベント<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING>を実施された。 上映前にメンバーの大森元貴(Vo/G)、若井滉斗(G)、藤澤涼架(Key)が登壇し、<Harmony>を振り返ったトークでは、計10公演を走り抜けた感想や、全19曲を新たにアレンジした中で苦労した楽曲、次回の構想などがありのままに明かされた。さらに、SNSで事前募集したファンからの質問にメンバーが直接回答するコーナーも設けられるなど、会場は大盛り上がり。また、本イベントは全国47都道府県324館の劇場でライブビューイングも実施され、会場はもちろん日本全国が興奮に包まれる大盛況のイベントとなった。以下に同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ Mrs. GREEN APPLEはデビュー10周年を記念したアニバーサリーベストアルバム『10』に加え、Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を7月8日に同時リリース。7月7日付のオリコンデイリー「アルバム」「DVD」「Blu-ray」「ストリーミング」の4つのランキングで1位を獲得するという史上初の快挙を達成した。一度限りのスペシャルイベント<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING>は、全19曲を新たにアレンジし、2024年10月から11月にかけての計10日間で合計約20万人もの観客を魅了した<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”>の映像作品リリースを記念して行われたもの。そのライブ映像を47都道府県324館の劇場でのライブビューイングを通して、全国の映画館で楽しめるスペシャルな上映イベントとして実施された。 上映を前に大きな歓声と拍手と共に、メンバーの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が登壇。会場に押し寄せた全国のファンに向けて、まずはメンバーの挨拶から。 「こんにちは! 今日は足を運んでいただきありがとうございます。Mrs. GREEN APPLEの大森です!」──大森元貴「こんにちはー! 本日は暑い中お越しくださりありがとうございます。楽しい時間にしましょう!」──若井滉斗「りょうちゃんです、こんにちは! 今日はよろしくお願いいたします」──藤澤涼架 メンバーの仲の良さをにじませるように重ねながら元気よく挨拶し、会場のボルテージは一気に高まった。 ドラム、ベース、パーカッション、そして管弦楽器隊を合わせて計15人の大編成、かつ全19曲に新たなアレンジを加えるという画期的なエンターテインメントとなった本公演について、メンバーはこう語った。 「すごく楽しくて、“音楽していたな”という気がします。その日によって歌も演奏も毎回違うものがあるライブだったので、歌い手としても演奏隊としても凄く有意義なライブだったと思います」──大森元貴「<Harmony>は演奏者も、来てくださる皆さんも、より自由にその時間を楽しむ空間を作ることを重視していたので、毎回新しいものが生まれる楽しいライブだったと思います」──藤澤涼架「合計10公演ありましたが、毎回新鮮で全部が初日公演みたいな気持ちで出来ました」──若井滉斗 充実感を滲ませながら<Harmony>ならではの空気感や魅力について振り返ったメンバーは、演奏面でも大森の発案で「ライラック」のイントロ部分をそれぞれの楽器でリレー形式で演奏したことについて触れた。若井は「別の難しさがありました。オリジナルのほうは全部ギターで弾くのですが、今回はリレー形式だったので、違うドキドキ感がありました」と普段とは違う演奏になった難しさを語り、大森からの「ちょっと楽になったとかなかった?」という問いにも、「ない!(笑)」と、若井はむしろ難易度が上がったことを明かした。 そしてここで、公式Xにてハッシュタグ“#教えてHarmony”で募集したファンからの質問に、メンバーが直接回答する贅沢なコーナーを実施。まずは、公演タイトルである<Harmony>に込められた意味について聞かれると、こう答えた。 […]

